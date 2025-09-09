Iñaki Gijón, el videógrafo viral en redes que dibuja una Málaga cotidiana: "Yo solo salía con la cámara a ver qué encontraba"

Camiseta negra básica de mangas cortas en la que se puede ver perfectamente un tatuaje en el brazo izquierdo de Goku y Krilin cuando eran pequeños. “Era mi serie favorita de pequeño”, expresa con decisión Iñaki Gijón, el videógrafo que está arrasando en redes sociales dibujando una Málaga cotidiana a través de escenas que va captando en paseos con su cámara.

Llega a la entrevista con unas gafas de color caoba, tras las que encontramos la mirada de un chaval malagueño, sencillo y humilde. Porque aunque su nombre sea más típico del País Vasco, es más malagueño que el propio SúperBoke y, pese a su juventud, sus pantalones vaqueros van cargados de miles de historias, muchas de ellas generadas antes de que TikTok comenzara a hacerle llegar a los hogares de miles de internautas.

Se queda sin palabras contando su historia de éxito en redes. Iñaki solo se daba paseos por la ciudad acompañado de su perro y su cámara. "Salía a la calle con la cámara a ver qué encontraba", cuenta.

Iñaki Gijón, en sus redes (@igs.film), no siempre tuvo una vocación clara. No creció con una cámara en la mano sacándole fotos a amigos o familiares. No tuvo una hasta que rondó los 18 años. Eso sí, siempre había tenido predilección por los documentales de naturaleza. Un universo donde los leones rugían a cámara lenta y las auroras boreales parecían sacadas del cuadro de Van Gogh como La noche estrellada.

Comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas, una carrera que le llevaría hacia una rutina de oficina y traje. Pero las corbatas, como él mismo admite, “me apretaban demasiado el cuello”. Tras dos años de muchas idas y venidas, de mucha lucha sin victoria, abogó por cerrar los apuntes y abrir una puerta que no sabía hacia dónde iba. Decidió apuntarse a una academia de cine en El Palo donde descubrió cuál era su verdadera pasión.

Todo ello gracias a sus padres, pero en especial a sus hermanos, que siempre le apoyaron en el proceso, pues habían estudiado interpretación. A día de hoy, Iñaki se muestra muy agradecido con su familia, porque sin ellos nada de lo que ha conseguido hubiera sido posible. Siempre vieron mucho talento en él.

Así se compró su primera cámara. Una Canon vieja que recuerda con cariño. La compró con varios objetivos de segunda mano a un amigo de sus padres. “Tenía algo especial. Con ella grabé mis primeros videoclips, y hoy los veo y pienso que tienen una magia diferente”, relata.

Vídeos

El 20 de octubre del año pasado subió su primer vídeo a TikTok, donde acumula más de 16.000 seguidores. En el vídeo, Iñaki cuenta que iba a ir subiendo nuevos encuadres para desarrollar su técnica. Era el cuarto día que lo hacía y los tres previos los compartió en Instagram, donde ya supera los 40.000. Jamás se imaginaría lo lejos que iba a llegar apenas un año después con aquellos vídeos que subía "por probar".

Poco a poco fue subiendo contenido hasta llegar en el mes de julio a dar con un vídeo en concreto que ha enganchado al gran público: grabando en la calle, como en una película, a desconocidos que se convierten en sus personajes improvisados. Un formato único en TikTok España. “Yo lo que he hecho es mezclar diferentes ideas de profesionales, yo no he inventado nada”, dice con rotundidad.

Iñaki no le pide a la gente que posen. No interrumpe. No transforma la escena. Deja que la magia fluya. Es casi según él, “un voyeur amable”, un espectador con teleobjetivo y el tacto suficiente para pedir permiso después, no antes. “Si me dicen que no, borro el vídeo y ya está”, dice con esa naturalidad que lo caracteriza.

Con su honestidad ha ido haciendo amigos por el camino que han depositado en él su confianza. Desde el padre que todavía alucina con el vídeo pescando con su hijo; hasta Matías, un desconocido convertido en amigo, que pasó de un simple plano frontal a una conversación que cambió la perspectiva de ambos. Porque Iñaki, aunque lo niegue rotundamente, no solo observa: conecta con todas las personas que acaban delante de su objetivo.

Autónomo con horario de oficina

En su día a día, Iñaki se define como “autónomo, pero con horario de oficina”. Lo dice sarcásticamente y con una sonrisa de oreja a oreja. Madruga y confiesa estar enganchado al yoga. Una vez conseguido esto, se organiza la jornada entre ediciones, paseos con su perro e incluso partidas al FIFA con su hermano mayor.

Desde 2021 trabaja mano a mano en una productora con su hermano, Yaiyon’s, ofreciendo oportunidades a actores, actrices y músicos emergentes para realizar sus videobooks o videoclips.

“Llegar hasta aquí no ha sido fácil”, confiesa. Trabajó logrando socios para ONGs en la calle durante un año. “Curré en la tienda de Armani del Plaza Mayor, y con eso me pagué el equipo que tengo”, confiesa. Toda su carrera profesional, desde el primer hasta el último trabajo que ha tenido antes de dedicarse a lo audiovisual, dice, le enseñó algo que hoy aplica sin darse cuenta: paciencia y mucha observación.

Es realista, no se calienta la cabeza, y sabe en todo momento lo que quiere para su futuro. “Esto acaba de empezar. Si algún día me canso de grabar a desconocidos, haré otra cosa. Lo importante que es que siga siendo mío”, dice, consciente de que si acaba este tipo de contenido no será porque deje de funcionar, sino porque él se aburra.

Le encantaría ponerse el mismo reto que en Málaga en el extranjero. Coger un avión y probar suerte retratando la cotidianidad de una ciudad desconocida. "Por ejemplo, si voy tres días o una semana a Ámsterdam me gustaría grabar contenido allí". Su cabeza está siempre maquinando.

Hablar con él es entender que su pasión no está en el equipo que usa, sino en la cámara que tiene en los ojos. Puede pasarse media hora explicando la diferencia entre un sensor APS-C y uno full frame, pero enseguida aterriza el discurso con una frase que lo resume todo: “Con lo que tengas, empieza. Ya habrá tiempo de mejorar el equipo”.

Aunque habla con seguridad, esta no siempre ha estado presente en su vida. Durante su carrera ha tenido rachas en las que dudaba de si de verdad tenía talento y valía para esto. No es falsa modestia, es el peso de alguien que antes de que los números llegaran, trabajó en silencio, sin saber si estaba construyendo algo o solo perdiendo el tiempo. Hoy, por fin, siente que empieza a encontrar su lugar.

Y quizá por eso sus vídeos funcionan, porque no buscan vender nada ni impresionar a nadie. Son fragmentos de realidad, con sus imperfecciones intactas, capturados por alguien que aprendió a mirar antes de disparar.

Cuando termina la entrevista, a la par que su café con leche, uno entiende que su historia no es solo la de un creador de contenido que ha encontrado su estilo. Es la de un chico que, sin darse cuenta, convirtió el acto de mirar en un arte, y el arte, en una forma de vivir.