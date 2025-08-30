Ya es oficial: Mercadona anuncia cambios en su horario en Málaga a partir de septiembre

En verano, muchos establecimientos cambian su horario para adaptarlo al turismo y a la rutina estival. Es el caso de Mercadona, que cada año modifica el funcionamiento de sus supermercados en toda España, especialmente en los municipios costeros.

A pocos días del inicio de septiembre, la cadena ya ha anunciado que cambiará el horario de apertura de sus establecimientos en toda España, incluido Málaga, poniendo fin a las ampliaciones vigentes durante el verano.

Durante los meses de verano, más de 300 tiendas situadas en zonas turísticas, como la Costa del Sol, habían adoptado un horario especial que permitía abrir hasta las 22:00 horas de lunes a sábado e, incluso, algunos domingos de 9:00 a 15:00, para atender la mayor afluencia de clientes durante la época de vacaciones.

De esta forma, a partir del 1 de septiembre, estos horarios especiales finalizarán y todos sus supermercados retornarán a su horario habitual: de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas, y cerrados los domingos y festivos.

Supone además un ajuste logístico para la cadena, que durante los meses de verano ha reforzado el personal en sus tiendas de mayor afluencia.

Mercadona cuenta con más de 80 establecimientos repartidos por toda la provincia de Málaga. A ello se suma una plantilla de más de 5.000 empleados.

El modelo de 'Tienda Eficiente', implantado en la mayoría de sus supermercados, ha permitido a la cadena optimizar recursos y mejorar la atención al cliente. Alrededor de dos tercios de los supermercados de Málaga ya cuentan con este formato, que introduce mejoras tecnológicas, una mejor disposición de los productos y una gestión energética más sostenible.

En municipios como Marbella, Estepona, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Nerja o Torremolinos, Mercadona adapta sus horarios de verano, ampliando la apertura hasta las 22:00 horas.

En Málaga, las Zonas de Gran Afluencia Turística son: Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga capital, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga.