Planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas y representaciones históricas en la provincia

Nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos y actividades, con la recta final de la feria de la capital, sumado a otras fiestas patronales en los pueblos, mercadillos, música en directo y eventos gastronómicos. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 22, 23 y 24 de agosto.

-Feria de Málaga. La Feria de Málaga encara su recta final, hasta este 23 de agosto.

-Festivales y conciertos de verano en Málaga. Aquí puedes consultar la programación completa.

-Circo teatro ‘Imagine. El camino hacia los sueños’. La obra producida por Sohrlin continuará en cartelera con funciones ampliadas hasta el 31 de agosto. Las representaciones serán de jueves a domingo, a las 20:30 horas, y los domingos también a las 16:00 horas. La carpa de Sohrlin Andalucía está situada en la calle Almonte, número 6.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Exposición Hestia, hasta el próximo 31 de agosto y alberga tres conjuntos de prendas-objeto confeccionados por la diseñadora malagueña Andrea Rubio con residuos textiles pre y posconsumo. También se acaba de inaugurar ‘La Pasión por el Rally. Más allá de la curva’ es una exposición temporal dedicada al mundo del rally, hasta el 31 de agosto.

Planes en la provincia

-The Champions Burger Smash Edition en Mijas. Hasta el domingo 31 de agosto en el recinto ferial, donde los visitantes podrán degustar en exclusiva las propuestas smash creadas por los restaurantes participantes para el certamen, con combinaciones únicas de sabor y textura que compiten por el título de “Mejor smash burger de España”.

-Fiesta de Moros y Cristianos de Benadalid. Esta celebración, que forma parte de la Feria y fiestas en honor a San Isidoro, tiene lugar el sábado 23 de agosto. Se representa teatralmente, en verso, una contienda histórica entre moros y cristianos. El acto clave se celebra en el Castillo a partir de las 19:30 horas.

-Jornadas Escocesas — Douglas’ Days en Teba. Del 21 al 24 de agosto, Teba acoge las “Douglas' Days”, también conocidas como Jornadas Escocesas, una fiesta de Singularidad Turística Provincial que rinde homenaje a Sir James Douglas, el “Braveheart malagueño”, quien murió en 1330 en la batalla de Teba mientras portaba el corazón embalsamado del rey escocés Robert the Bruce.

-Festival de Títeres de Rincón de la Victoria. Se celebrará del 20 al 23 de agosto con espectáculos al aire libre en calles y plazas de los cuatro núcleos del municipio. Todas serán gratuitas y comenzarán a las 22.00 horas.

-VIII Muestra Internacional de Arte Naïf en Riogordo. Hasta el 30 de agosto en el Museo Etnográfico, organizada por la Asociación Cultural Academia Malagueña de las Artes y de las Letras con el apoyo de la Diputación de Málaga, reúne obras de más de treinta artistas de diferentes nacionalidades.

-XXX Feria del Libro en Verano en Estepona. El Paseo Marítimo acoge hasta el 14 de septiembre esta cita con la lectura, organizada por ‘Urbano Libros’ en colaboración con el Ayuntamiento. Miles de títulos a precios asequibles estarán disponibles cada día de 11:00 a 14:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos.Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.