El 'cacharrito' más caro de la Feria de Málaga 2025: 15 euros por llegar al cielo dentro de un tirachinas

La subida de los precios de los viajes de las diferentes atracciones de la Feria de Málaga desde que culminó la pandemia ha sido notoria en los bolsillos de los malagueños. Las de los más pequeños valen, en rasgos generales, entre cuatro y cinco euros, mientras que las de adultos son bastante más caras, situándose entre los seis y los diez euros. Sin embargo, hay una atracción cuyo precio deja impactados a los malagueños año tras año. Se llama Steel Max e históricamente ha sido conocida por "el tirachinas".

Dicha atracción lleva varios años siendo la más cara de toda la Feria de Málaga. Montar en este cacharrito cuesta la friolera de 15 euros por persona y viaje. El carricoche en cuestión tiene un mecanismo similar al de un tirachinas. Una plataforma formada por dos palos largos sujetan una bola que cuelga por los extremos de una banda elástica. En cuanto se inicia, esta se lanza al cielo dando vueltas. En su interior, viajan dos personas por viaje.

El canal de YouTube especializado en atracciones llamado Ferias a Tope grabó su viaje en este cacharrito y en primera persona en la Semana Negra de Gijón de 2022. En el vídeo se puede apreciar que apenas son treinta segundos de adrenalina, pues gran parte de los dos minutos que pasas sentado en la bola esta se está meciendo hasta volver a situarse en el punto inicial.