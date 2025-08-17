Un turista italiano visita Málaga por primera vez y alucina con su gente: "Es lo que más me ha sorprendido"

Llega un nuevo mes del verano y, consigo, una nueva carga de gente. Muchos son los visitantes de distintas partes del mundo que eligen Málaga como destino en el que pasar sus vacaciones.

Y, como sucede año tras año, los que nunca han estado alucinan con la Costa del Sol. Bien por el encanto de la provincia, bien por su gastronomía o bien por el estilo de vida de su gente.

Así le ha ocurrido a Mauro. Ha llegado al sur de España desde Trento, en el norte de Italia. Acompañado de amigos y familia, en su primera vez en Málaga, está dispuesto a conocer los secretos que esconde la ciudad.

Todavía les queda mucho camino por recorrer, apenas han pasado 24 horas desde su llegada. Sin embargo, no dudan ni un segundo en compartir sus primeras impresiones sobre los malagueños.

Nada más llegar a la capital, el choque más grande que se ha encontrado ha sido "la vida tarda". Es decir, mientras que "en Italia ya dormimos a las ocho de la noche", aquí el ambiente dura hasta pasada la medianoche.

"Es lo que más me ha sorprendido", admite entre risas. De hecho, no le disgusta para nada la forma de vida que tienen los malagueños. Eso sí, en su tierra se despiertan mucho más temprano, según él.

Aunque no sabe a ciencia cierta, cuando pasea por las calles malagueñas, quién es el turista y quién es el local. De una forma u otra, y de lo poco que ha conocido, asegura que la gente de Málaga "es muy bonita".

Todo lo que ha oído de los malagueños son cumplidos, "nada malo". Para él, es "gente muy cariñosa, muy divertida y muy abierta". Pero no más que la de Italia. Allí está seguro que son más abiertos, te saludan al pasar.

Mauro y su familia planean quedarse durante tres días en la ciudad. Quieren disfrutar del sol y la playa, degustar un buen plato de jamón ibérico, aunque el 'pescaíto frito' y la paella también entran en su lista.

Añaden el punto cultural al viaje con sus visitas a la Catedral, la Alcazaba, el castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano, el museo Picasso. Incluso han estado en uno de los patrimonios de la ciudad: La Rosaleda.

La familia ha llegado a Málaga con ganas de disfrutar de ella y, por qué no decirlo, de conocer la vida que le da su gente a cada calle por la que pasean.