Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas y ferias en los pueblos

Nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos y actividades con ferias, mercadillos, festivales de música y fiestas gastronómicas. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 8, 9 y 10 de agosto.

-Festivales y conciertos de verano en Málaga. Aquí puedes consultar la programación completa.

-42ª edición del Concurso-Exhibición de Enganches Ciudad de Málaga. El viernes 8 de agosto a las 20:00 horas, en la plaza de toros de La Malagueta, se celebrará esta tradicional cita organizada por el Ayuntamiento de Málaga y el Club de Enganche Malacitano.

-Ciclo Noches de Verano en Churriana 2025. El ciclo programa dos conciertos y una función de teatro en la plaza de la Inmaculada y el Centro de Servicios Sociales del distrito. El 8 de agosto, a las 21:00 horas, el concierto Copla. Siempre la Copla; y el 5 de septiembre a las 20:00 horas, la función de teatro La dama ya no es boba. Todas las actividades son gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo.

-Cine Abierto 2025 en Málaga. El popular cine de verano organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de Málaga Procultura, vuelve hasta el 14 de agosto. Esta edición de Cine Abierto ofrecerá 120 proyecciones gratuitas en 22 espacios públicos repartidos por los 11 distritos de la ciudad. Una oportunidad para disfrutar del mejor cine al aire libre durante las noches de verano.

-Circo teatro ‘Imagine. El camino hacia los sueños’. La obra producida por Sohrlin continuará en cartelera con funciones ampliadas hasta el 31 de agosto. Las representaciones serán de jueves a domingo, a las 20:30 horas, y los domingos también a las 16:00 horas. La carpa de Sohrlin Andalucía está situada en la calle Almonte, número 6.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime. Este viernes se presentará 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Exposición Hestia, hasta el próximo 31 de agosto y alberga tres conjuntos de prendas-objeto confeccionados por la diseñadora malagueña Andrea Rubio con residuos textiles pre y posconsumo. También se acaba de inaugurar ‘La Pasión por el Rally. Más allá de la curva’ es una exposición temporal dedicada al mundo del rally, hasta el 31 de agosto. Y cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Fiesta de la Uva Moscatel en Iznate. El próximo sábado, 9 de agosto, el municipio de Iznate celebra la vigésimo quinta edición de la Fiesta de la Uva Moscatel. El recorrido por la ruta gastronómica, que comenzará a las 20.00 horas por las calles del municipio, contará con degustaciones de uva y vino moscatel, gazpacho, ajo blanco, entrantes y postres típicos elaborados por los vecinos.

-10ª edición del Certamen Mundial del Jamón ‘Popi’ Ciudad de Estepona. Del 8 al 17 de agosto, el paseo marítimo de Estepona acogerá esta importante cita gastronómica, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Con más de 200 cortadores profesionales y 65 expositores, el evento busca dinamizar el sector del jamón y productos derivados del cerdo, además de promocionar otros productos agroalimentarios de Málaga. La feria abrirá de 19:00 a 02:00 horas, ofreciendo jamón ibérico, quesos, panes artesanos y degustaciones acompañadas de vinos con DOP Málaga y cervezas malagueñas.

-Festival Gastrolatino en Rincón de la Victoria. La Plaza Al-Ándalus ofrecerá gastronomía, baile y

música de países latinoamericanos hasta el 10 de agosto. Las jornadas estarán amenizadas con música en directo, actividades infantiles de entrada gratuita a partir de las 19:30 horas.

-Feria de Agosto de Coín. Del 8 al 15 de agosto, la Feria en honor a la Patrona, la Virgen de la Fuensanta, que celebra su 260º aniversario, contará con más de 15 artistas en directo como Las Nancys Rubias, Ana Guerra, Javi Medina y Alejados, además de DJs locales y de la provincia. La programación está pensada para todas las edades y gustos musicales.

-2ª edición de la Fiesta Ochentera en La Patera, Marbella. El 8 de agosto, el parque de La Patera, en la calle Juanar, será el escenario de esta fiesta que se celebrará de 20:00 a 02:00 horas, organizada por la Asociación Fernando de los Ríos.

-Noche de Folk en Mijas Pueblo. Sábado 9 de agosto. El Auditorio Municipal acogerá a partir de las 22:00 horas un concierto gratuito dentro del programa estival del Ayuntamiento. El evento contará con la actuación de Hevia, el reconocido gaitero asturiano de fama internacional.

-Festival Arte Vivo 2025 en Genalguacil. Del 9 al 16 de agosto. Esta semana cultural, que se celebra en años impares, gana fuerza en el calendario cultural y atrae a miles de visitantes. Para esta edición, la programación incluye numerosas actividades, destacando la ampliación del proceso de investigación artística, que permite a las artistas Lola Lasurt y Yinka Esi Graves trabajar con mayor profundidad y calma.

-43 edición de la Fiesta de Verdiales de Villanueva de la Concepción. El próximo sábado 9 de agosto, Villanueva de la Concepción celebra la 43 edición de la Fiesta de Verdiales, el festival más antiguo de la provincia que reunirá a 16 pandas de los tres estilos: Comares, Almogía y Montes.

-Feria del Emigrante y XX Festival de Flamenco en Villanueva del Rosario. Del 7 al 10 de agosto, Villanueva del Rosario celebra su tradicional Feria del Emigrante. Además, el sábado 9 de agosto tendrá lugar la XX edición del Festival de Flamenco, ambos eventos en la Plaza Nueva del Saucedo, con la música como protagonista tras el XXX Rocksario Festival.

-V Mes de las Artes Escénicas en San Pedro Alcántara. Del 31 de julio al 20 de agosto, San Pedro Alcántara acoge la quinta edición del Mes de las Artes Escénicas, con espectáculos gratuitos para toda la familia en espacios públicos al aire libre. El comediante Wilbur, estrella del programa ‘Grand Prix’, será uno de los platos fuertes de la programación.

-XXX Feria del Libro en Verano en Estepona. El Paseo Marítimo acoge hasta el 14 de septiembre esta cita con la lectura, organizada por ‘Urbano Libros’ en colaboración con el Ayuntamiento. Miles de títulos a precios asequibles estarán disponibles cada día de 11:00 a 14:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

-40ª edición de la Feria del Libro de Marbella en el Paseo de la Alameda. Del 18 de julio al 17 de agosto, la ciudad celebra esta cita con la lectura y la cultura con presentaciones de libros, actividades infantiles, encuentros literarios y firmas de ejemplares.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos.Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Feria de Jimera de Líbar. Del 4 al 10 de agosto.

-Feria de Manilva. Se celebra del 6 al 10 de agosto.

-Feria de Teba. Se celebra del 6 al 10 de agosto.

-Feria de Alameda. Se celebra del 7 al 10 de agosto.

-Feria de Monda. Hasta el 10 de agosto.