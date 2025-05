El peculiar nombre del hijo de Melody: posee un significado único y solo hay 61 en España

La cantante sevillana Melody llegó este lunes de madrugada al Aeropuerto de Málaga tras un fin de semana muy complicado para ella tras obtener un puesto 24 en Eurovisión, siendo una de las propuestas más llamativas del festival. La artista ha cancelado su agenda con RTVE de estos días para descansar en casa y disfrutar de su hijo, que cumplió un año el pasado mes de febrero. La cantante vive en Las Lagunas de Mijas con su pareja, Ignacio Batallán y el pequeño, cuyo nombre es de lo más especial: se llama Cairo.

Un original nombre que lleva a pensar en la capital de Egipto, El Cairo y que es muy poco común en España. Solo 61 personas tienen el mismo nombre que el pequeño de Melody, según se recoge en las estadísticas del INE Todos ellos son hombres y tienen de media de edad 9,8 años, por lo que es un nombre muy 'joven'.

Cairo, además, tiene un significado único en árabe: 'generoso'. Sin duda, un aspecto que seguro que ha jugado en la elección de la diva de Eurovisión 2025 junto a su pareja. El nombre llegó a oídos de Melody por la calle. Iba caminando cuando escuchó a una mujer gritar a su hijo "¡Cairo!" y se enamoró. En ese momento Ignacio y ella no se ponían de acuerdo sobre cómo llamar al pequeño, según declaró a Divinity hace meses, y aquella casualidad fue clave para elegir el nombre del niño.

Así, la artista declaró que Cairo también significa "bendición", una palabra que cree que le va al dedillo, porque el crío ha sido una bendición para toda la familia. Durante su etapa eurovisiva, el pequeño ha estado con sus padres en Sevilla y en su llegada al aeropuerto este lunes de madrugada, la artista sevillana aseguraba tener muchísimas ganas de verlo, tras días de mucho trabajo, y descansar junto a él. "Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca", declaraba la artista.

Curiosamente, aunque Melody es de Dos Hermanas, desde hace años es vecina de Las Lagunas de Mijas, en la provincia de Málaga. Es en esta provincia española donde, precisamente, hay más Cairos, según el INE (0,01 ‰)

Málaga tendrá Melody para rato el próximo verano. Tiene confirmadas cuatro actuaciones en la provincia. La primera, el próximo 31 de mayo en Antequera, para actuar en la Feria de Primavera. El 7 de junio actuará en Torremolinos como cabeza de cartel del Orgullo 2025 y más tarde actuará en Alhaurín de la Torre, en la Feria de San Juan (29 de junio) y en Rincón de la Victoria, en las Noches de verano, el 19 de julio.