La lista de la pelusilla: las historias que nos hubiera gustado escribir este 2023

Fechas entrañables, de reunión familiar, de buenos deseos y todo lo que ustedes quieran, pero ahora que el año encara la recta final a los redactores de EL ESPAÑOL de Málaga nos apetece desahogarnos y recordar esas historias que nos hubiera gustado firmar.

Por eso lo de la pelusilla. Porque, para qué negarlo, provoca cierta envidia sana ver cómo grandes compañeros de la profesión periodística nos adelantan a la hora de contar determinados temas. Sirva esta pequeña selección para reconocer a quienes son nuestros competidores y para honrar un oficio siempre necesario y presente.

Rafa, 'sin techo' desde los 18: "Soy un guerrillero de la calle" (escrito por Ana Pérez-Bryan, en Diario Sur)

Elegida por Alba Rosado, redactora de Vivir y de Sucesos

La historia a la que le tengo “pelusilla” y me hubiera gustado escribir es la de Rafa, un malagueño sin techo desde los 18 años. La publicó Ana Pérez-Bryan, de Diario Sur, el pasado 22 de noviembre. Si el relato de Rafa es impactante y todo un ejemplo de superación, la manera en la que Ana lo cuenta tras el teclado lo engrandece aún más.

En ocasiones, este tipo de personas no tienen un altavoz en los medios de comunicación ni se atreven a contar su historia entre cartones. Gracias, Ana, por conseguir mostrar una realidad, en ocasiones, invisible, o más bien invisibilizada.

Así, resulta brillante cómo se acompaña el texto. Daniel Maldonado consigue hacer magia en el audiovisual y en la fotografía; Belén Almendros en la maquetación; Encarni Hinojosa en la infografía y en la Narrativa junto a Sara I Belled y rematan en el desarrollo Denise Lugones y Javier López.

La intrahistoria del primer crimen machista reconocido en España: "Nadie la reclamó" (escrito por Pablo D. Almoguera, en El Confidencial)

Elegida por Sebastián Sánchez, redactor jefe

De Pablo Almoguera podría rescatar más de una, y de dos, y de tres noticias que hubiese querido robarle y contar en exclusiva. Su capacidad para encontrar historias entra en disputa con la sensibilidad con la que suele abordar determinados asuntos. Y esta historia suma ambas cualidades.

La noticia que me da pelusilla este año tiene dos protagonistas femeninas. Lola Rodríguez, quien en 2003 era presidenta de la Asociación Violencia Cero, y Diana Yanet Vargas, la primera víctima reconocida por violencia de género en España.

Exploring Picasso’s Málaga (escrita por Andrew Ferren en The New York Times)

Elegida por Ángel Recio, director de El Español

Más que pelusilla la publicación de este artículo me supuso un auténtico orgullo. No ya sólo porque apareciera en la portada de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, The New York Times, sino porque es un magnífico y amplio reportaje sobre la historia y la figura de Pablo Ruiz Picasso, así como de Málaga ciudad".

El sueño de Lorena: hereda un negocio familiar de 500 cabras (escrito por Alba Tenza, en Diario Sur)

Elegida por Andrea Jiménez Troyano, redactora de Economía y Universidad.

El interior de Málaga ofrece muchas historias, aunque no siempre es fácil encontrarlas y contarlas, y más aún si hablamos de gente joven. Este reportaje de Alba refleja con mucho acierto el día a día de Lorena, una ganadera de 30 años que ha decidido continuar con el negocio familiar en Carratraca, un oficio poco habitual entre las nuevas generaciones.

Amnesia (escrita por Manuel Vicent en El País)

Elegida Juan A. Romera Fadón, redactor de Política y Cultura.

La elección de este 2023 no es un reportaje, ni una entrevista, sino una columna de opinión firmada por Manuel Vicent en El País. Bajo el título de Amnesia, el periodista describe una historia tan bonita como desgarradora. Igual que en Tokio Blues, un pequeño gesto (o una canción) devuelve a la vida todos los recuerdos que parecían perdidos en el olvido; no había desaparecido, sino que estaban en un lugar a la espera de ser redescubiertos. De algún modo, este texto responde a ese viejo aforismo que dice que el periodismo consiste en contarle a la gente cosas que le interesan a la gente. Y el amor es una de ellas.

Encarnita, la abonada más antigua del Málaga: "La primera cita con mi marido fue en La Rosaleda" (escrito por Alberto Fuentes, en El Desmarque)

Elegida por Antonio Trujillo, redactor de Deportes.

Encarnita creció en el cemento de la vieja Rosaleda. Pasó su adolescencia, se enamoró y tuvo su primera cita en el viejo estadio de Martiricos, a donde sigue acudiendo cada vez que juega su Málaga con 89 años. Antes lo hacía con su padre y ahora acude con sus nietos. Es la socia más antigua del Málaga, en todas sus denominaciones. Tiene el carné desde la temporada 1957-58. Nada menos. En tiempos de zozobra para el malaguismo, rescato este reportaje del compañero Alberto Fuentes para El Desmarque Málaga a Encarnación Perraut, malaguista por encima de todo.

