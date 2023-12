El alcalde de Málaga se suma a los "truquitos" de la influencer malagueña María Speaks English

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es conocido como un edil que se atreve a todo. Lo hemos visto caerse en una bicicleta dentro de un skate park, nadar travesías y ahora se une a jóvenes influencers, como la malagueña María Speaks English para llegar a los más jóvenes gracias a una campaña promocional que el Ayuntamiento de Málaga ha promovido esta Navidad.

En el reel, María y Francisco se encuentran en los jardines de Pedro Luis Alonso para dar los famosos "truquitos", así llama la joven a los consejos sobre vocabulario en inglés que da a través de sus redes sociales, pero esta vez lo hace, al estar acompañada del alcalde, en clave malaguita.

La primera palabra que Francisco de la Torre enseña es "pechá", que en Málaga significa mucho o un montón y que en inglés, según explica María, se podría traducir como very. Y pone el ejemplo de "In Málaga, it's very hot today", que en malagueño es "En Málaga hace pechá de calor hoy".

Así, el siguiente "truquito" del que hablan es del desayuno malagueño. El alcalde explica que un desayuno famoso en la ciudad es una nube con un pitufo mixto, a lo que María responde que en inglés estos términos no tienen traducción directa, pero que es su "favourite breakfast", es decir, su desayuno favorito.

Por último, el alcalde despide a María explicándole que tiene muchas cosas que hacer, o como diría un malagueño, que tenía "mucha bulla" y se atreve a dar un "truquito" en inglés: "to be out and about", que significa estar de un lado para otro. A este, María añade que "tener mucha bulla" puede traducirse como "to be in a rush".

María es conocida por despedirse en todos sus vídeos con el gesto de victoria y el grito de "¡Truquito!" y, como no podía ser de otra manera, el alcalde se une a esta famosa despedida en el vídeo, que se ha hecho viral.

Colaboración con el Área de Turismo

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga está pasando la navidad colaborando en redes sociales con María G. Durán, así se llama realmente María Speaks English. La campaña consta de la publicación de cuatro reels en los perfiles de Instagram, X, Facebook, Youtube y TikTok de María, que acumulan un total de 1.824.962 seguidores. Estos reels, a su vez, se están compartiendo en los perfiles de Málaga Turismo, lo que permite ampliar la audiencia y el alcance de cada uno.

Además, cada vídeo va acompañado el día de su publicación de varias historias en Instagram y Facebook que ayudan a aumentar la audiencia de la campaña, así como las interacciones.

El pasado 24 de noviembre arrancó la campaña coincidiendo con el estreno del alumbrado de Navidad de calle Larios y, en general, de toda la ciudad. En este primer reel, María mostró cómo fue el espectáculo que se vivió la noche del 24 en el que participó la cantante Luz Casal y el alcalde de Málaga. Además, María aprovechaba para informarnos de que iba a compartir estos días más "truquitos" de su ciudad en invierno.

Así, el siguiente reel publicado fue el 30 de noviembre: 'Winter in Málaga', donde María nos muestra cómo es el invierno en nuestra ciudad: "soleado, cálido y lleno de planes diferentes para disfrutar de las fiestas".

El pasado 7 de diciembre se lanzó el último publicado hasta la fecha: '3 planes para disfrutar de Málaga - Winter edition', en el que incluye ir a ver una obra de teatro al Teatro Cervantes, pasear por el centro para ver las luces de Navidad y merendar churros con chocolate e ir a visitar los puestecillos del parque para comprar figuritas del Belén y decoraciones navideñas. El último vídeo, que se ha publicado esta semana, nos muestra la visita de María al Jardín Botánico Histórico La Concepción y a su espectáculo navideño 'Angélical'.

Además, la campaña global incluye un vídeo más largo que resume el contenido de los cuatro reels y que se publicará de forma orgánica en los canales municipales y del Área de Turismo estas fechas.

