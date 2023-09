Chito, el rondeño "infiltrado" en Alfacar para la celebración de su victoria en el Grand Prix: fue el alma de la fiesta

La localidad granadina de Alfacar se ha alzado con la victoria del Grand Prix 2023. El equipo azul no ha roto la tradición y sigue dando trofeos del Grand Prix a la provincia de Granada. Sus seis participaciones a lo largo de la historia del concurso se han traducido en seis victorias.

Anoche, en la Plaza de la Iglesia de la localidad, se celebró una gran fiesta donde Chito, un speaker rondeño, llevó la voz cantante. Chito lleva años trabajando con el Ayuntamiento en dos eventos, el Benemérita Trail, un trail que tienen ya muy consolidado y que, para el comunicador "es de lo mejor en Andalucía y España". "También he trabajado con ellos en una carrera nocturna que se hace los miércoles del mes de agosto", explica a EL ESPAÑOL de Málaga.

Aunque no suele animar fiestas, pues centra su profesión en eventos deportivos, como le conocían, desde el pueblo se pusieron en contacto con él el pasado mes de julio para ofrecerle la propuesta de que estuviera en la fiesta que hicieran al finalizar el programa que le confesaron que habían ganado. "Necesitaban discreción absoluta y me contaron que habría pantalla gigante y una fiestecita para que la gente lo viera. También que era probable que viniera alguien del programa", declara.

Una imagen del momento de la victoria. Chito

Y así fue. Aunque al principio dudó porque le pillaba en el Pirineo Aragonés trabajando, finalmente, cogió el coche y se recorrió 1.000 kilómetros para estar en el momento con el que cualquier andaluz de pueblo sueña. "Ellos siempre me han tratado muy bien. Aunque no suelo hacerlo, es un cliente y una gente a los que tengo mucho cariño y ellos me lo devuelven cada vez que voy allí", reconoce.

La fiesta

Chito reconoce que las horas previas a la final fueron tensas por culpa de la Dana. "Cuando iba de camino me dijo la alcaldesa que Eduardo Casanova [padrino del equipo en la final] no sabía si llegaba o no, algo importante, pues en función de si estaba o no el guion de la velada, de la fiesta, sería de una forma y otra. Pasamos también un ratito de tensión, sobre todo durante la hora de comer y la sobremesa. Pero afortunadamente Eduardo pudo llegar y aquello fue un disparate absoluto cuando el pueblo ganó", cuenta.

Chito y Eduardo Casanova, padrino del equipo. Chito

Había quien había querido mantener el secreto, pero la mayoría lo sabía. Era inevitable ocultar la ilusión cuando volvieron del rodaje. Sin embargo, este detalle daba igual, porque según Chito, aquello fue "súper mágico" cuando volvieron a recordarlo. "Había una grada de animación, botes de humos, cánticos, tambores. Todo guapísimo. Cuando se acabó, Eduardo Casanova hizo entrega de los 10.000 euros que ganó Alfacar y del famoso trofeo", detalla.

También recuerda con cariño el homenaje que se le hizo anoche a las panaderías de la localidad granadina. "Ellos son muy famosos por tener un pan extraordinario", dice. Cuando viajaban para jugar cada una de las rondas, estas les enviaban pan para los bocadillos y se han volcado con los participantes en todo momento", zanja Chito, que no olvidará nunca la noche pasada, un hito más en su carrera profesional.

Un vídeo del ambiente antes de empezar.

