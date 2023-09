Acróbata del Circo del Sol y amante de Jim Carrey: quién es Wilbur, el 'payaso' que se ha unido al 'Grand Prix'

Nada ha detenido al 'Grand Prix'. Este programa mítico, recuperado después de varios años desde el final de su emisión, ha alcanzado unas cuotas de audiencia impresionantes. El espacio presentado por Ramón García está superando todas las expectativas: se estrenó con un 26,1% de cuota de pantalla y ha mantenido los datos en el resto de la temporada.

El conocido como "el programa del verano" ha conseguido mantener su esencia, a pesar de haber incluido alguna que otra novedad en su emisión. Por ejemplo, la vaquilla ha sido sustituida por un peluche y, en el actual 'Grand Prix', los espectadores se han tenido que familiarizar con algunos rostros menos conocidos en este tipo de formatos, como Michelle Calvó o Cristinini, las dos acompañantes de Ramón García en cada programa. Además, se ha cimentado como un entretenimiento para toda la familia, ansiado por abuelos y nietos.

Sin embargo, si hay un personaje desconocido es el de Wilbur, un polémico gimnasta que aparece en cada entrega para aportar un toque más de humor a la línea del programa. Víctor Ortiz de la Torre es el verdadero nombre de la persona que se esconde detrás del personaje de Wilbur. Se trata de un actor y acróbata que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del espectáculo y en la gimnasia de alta competición donde, tal y como comentó en el anterior programa, logró convertirse en campeón de España. Pero, ¿de dónde ha salido realmente el personaje de Wilbur?

Wilbur durante una de sus actuaciones de circo.

Si hubo algo que siempre llamó la atención de este joven acróbata fue convertirse en 'payaso'. Por eso, en la década de los 2000, el acróbata decidió dejar a un lado la gimnasia para dedicarse por completo al circo. Concretamente, fue en el año 2003 cuando decidió crear su propio show junto a uno de sus grandes amigos, con quien creó el show 'Piti y Wilbur'.

Por aquel entonces, el paso de Wilbur por el mundo circense se encontraba únicamente en su punto de partida. Y es que, años después, el joven decidió asociarse con David Morales, más conocido como Capitán Maravilla, para crear la compañía de teatro con la que dirigió una obra que llegó incluso a recibir un premio en el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.

Con la seguridad de que podría conseguir todo lo que se propusiera, Wilbur dio un paso más y decidió crear Piensa en Wilbur, un espectáculo con fines solidarios en el que no podía faltar el humor.

Pero el punto más álgido de la carrera de Víctor dentro del circo fue cuando el Circo del Sol le ofreció un contrato para Saltimbanco, escrito y dirigido por Franco Dragone. A raíz de ahí, decidió crear su propia compañía: The Clown. "No quería volver a ser acróbata en el Circo del Sol, sino que prefería ser payaso en mi Circo del Sol”, dijo en una entrevista a RTVE.

Su pasado en la gimnasia y su pasión por Jim Carrey

Tal y como él mismo a comentado en una entrevista concedida a RTVE, la cadena para la que trabaja actualmente, fue con tan solo dos años y gracias a su hermano como se empezó a fijar poco a poco en el mundo de la gimnasia. "Le dijeron venga para acá, que queremos hacerle una prueba al chimpancé, ese que está escaleras arriba, escaleras abajo. Me hicieron unas pruebas, me aceptaron y me incluyeron ya en el club", contó.

Wilbur, el personaje más desconocido del 'Grand Prix'.

Finalmente, el paso de Wilbur por la gimnasia fue desde los 6 hasta los 23 años. Durante todos estos años, el acróbata pasó campeonatos provinciales y autonómicos y, posteriormente, nacionales.

Además de su pasión por el mundo de la gimnasia y del circo, otra de las grandes pasiones de Wilbur es el cine. De hecho, tiene claro quién es su actor favorito: Jim Carrey. "Mi referente absoluto es Jim Carrey. ¡Me sentí súper identificado con lo que yo quería hacer! Siempre me ha gustado ese humor tan excéntrico, tan corporal, tan extremo. ¡A mí, o me amas, o me odias, no hay punto medio!", contó en la entrevista para RTVE.

Ahora, tras años de extensa experiencia profesional, Víctor se suma al 'Grand Prix' de RTVE, uno de los grandes retos de su trayectoria. "Ahora en mi pueblo no puedo salir a la calle porque me comen los niños", decía con ironía durante la entrevista. Y es que, Wilbur ha pasado de ser un auténtico desconocido a ser reconocido por todo el mundo tras salir cada lunes junto a Ramón García en el que se ha convertido ya en uno de los programas favoritos de la historia de nuestro país.

