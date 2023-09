Pepa Jiménez, irreconocible en su vuelta a la televisión: la periodista explica el motivo de su cambio físico

La 1 ha arrancado este lunes la nueva temporada televisiva con el estreno de Mañaneros, el magacín con el que la cadena renueva su franja matinal y que supone, además, el regreso de Jaime Cantizano a la radiotelevisión pública. El programa se enfrentará a un renovado Espejo Público y a las nuevas mañanas de Telecinco, que tendrán su puesta de largo la semana que viene con La Mirada Crítica, con Ana Terradillos, y Vamos a ver, con Joaquín Prat.

Mañaneros ha comenzado su aventura poniendo el foco en las terribles inundaciones que ha ocasionada la DANA, así como ha estado muy pendiente de la última hora sobre el estado de salud de María Teresa Campos, ingresada en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid este domingo, 3 de agosto.

Pero el debut del nuevo matinal ha traído consigo un regreso que no ha pasado desapercibido por los espectadores: el de Pepa Jiménez. La periodista ha reaparecido en televisión totalmente irreconible. Pese a que Pepa no quiso dar más detalles sobre su impactante cambio físico en la rueda de prensa del pasado jueves, este lunes sí lo ha hecho, abriéndose en canal a la audiencia.

Muy emocionada y apoyada en Cantizano, la periodista ha contado que "hace unos años, mi hija me obligó a ir al ginécologo, y me detectaron un cáncer de ovarios". "Me quitaron los ovarios y los análisis revelaron que el cáncer era muy malo. ¡Mi hija me salvó la vida!", ha dicho añadiendo que estuvo dos años en reposo absoluto, y que poco a poco, ha ido recuperando su imagen. "Se me cayó el pelo, porque hay algunas quimios que hacen que se te caiga el pelo", ha dicho. "Afortunadamente estoy bien, estoy aquí y se sale. De esto se sale".

Pepa Jiménez fue uno de los rostros más populares de la década de los noventa. Prácticamente, no había programa de televisión o de radio que no contara con la presencia de la tertuliana. Uno de los momentazos que vivió en directo fue cuando Isabel Pantoja llamó por teléfono al programa de Canal Sur que presentaba Agustín Bravo para gritar: "¡Estoy cansada de la familia Rivera!".

Durante todos esos años, la colaboradora ofreció numerosas exclusivas de la crónica social. Sin embargo, Pepa Jiménez desapareció de la primera linea mediática hace aproximadamente una década, justo después del conflicto que tuvo con Belén Esteban y Sálvame.

La tertuliana admitió haber sido víctima de un "complot" de los colaboradores del programa de La Fábrica de la tele cuando ella trabajaba en Tal cual lo contamos, de Antena 3. Pero, ¿qué ocurrió? Pepa fue pillada por las cámaras en el bar de Toño Sanchís, el ex de la Esteban. Además, fue víctima de una grabación en una llamada telefónica en la que se dirigía a la de Paracuellos en los siguientes términos: "golfa", "mafiosa" e "hija de puta".

Sálvame fue condenado a hacerle una indemnización por vulneración al honor de 2.000 euros. También tuvieron que emitir un perdón público, aunque se hizo a las 2.30 de la madrugada durante un Deluxe. Después de esa batalla judicial, Pepa Jiménez tan sólo ha aparecido en contadas ocasiones en programas de Telemadrid.

Así, el regreso de la periodista ha sido uno de los platos fuertes de Mañaneros, que también tendrá una mesa política en la que estarán representadas las diferentes ideologías. Begoña Villacís, Carolina Bescansa, José Manuel García Margallo y Guillermo Fernández Vara son los nombres conifrmados.

