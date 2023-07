Los amantes de los videojuegos tienen una cita en Málaga con Mikecrack y la compositora del 'Final Fantasy'

El mundo de los videojuegos y la tecnología tiene una cita en Málaga. El Palacio de Ferias y Congresos acogerá los días 21, 21 y 23 de julio la décima edición de Gamepolis. El programa de este año será todo un lujo para los amantes de este ámbito. Estará presidido por uno de los más famosos del planeta, , que cuenta con más de 39 millones suscriptores; y por la pianista japonesa Kumi Tanioka, compositora de la banda de 'Final Fantasy XI'. ¿Te atreves a darle al play?

Gamepolis 2023 ha sido presentado en OXO Museo del Videojuego por el CEO de Kaiju Group, Javier Ramos; el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, y el diputado de Juventud, José Santaolalla. El que es el mayor festival de videojuegos del sur de Europa continuará con un enfoque 360, apto para todos los públicos y tendrá un impacto muy positivo en la provincia de la Costa del Sol. Contará, según las previsiones, con una media de asistencia de 20.000 personas diarias.

E-sports

Dentro del amplio programa de actividades que ofrecerá la décima edición de Gamepolis, cabe recalcar las de Ninetendo y RIOT. La empresa japonesa ha elegido Málaga para celebrar el torneo clasificatorio del 'Splatoon 3' European Championship (viernes 21 a las 16:00 horas en el Gamepolis Arena). También se podrá vivir la Gran Final del Circuito Tormenta de RIOT ('League Of Legends', 'Valorant' y 'TFT') y más competiciones abiertas, torneos freeplay y actividades relacionadas con los e-sports amateur.

Además, Nintendo ofrecerá más de mil metros cuadrados en los que habrá actividades relacionadas con el gran lanzamiento que tiene preparado para esas fechas, 'Pikmin 4', junto al popular 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. En este mismo habrá productos nuevos que se podrán probar por primera vez en Gampeolis, ha confirmado el CEO de Kaiju Group.

OXO Talks

El director cultural de OXO Museo del Videojuego, Santiago Bustamante (director y presentador del programa Fallo de Sistema de Radio3), conducirá nueve OXO TALKS, charlas divulgativas sobre el sector de los videojuegos. Participarán, entre otros, The Game Kitchem y Blasphemous I, Campervam y May Pieces of Mister Coo.

GameInvest

El 21 de julio se celebrará GameInvest. La Zona Indie reunirá a más de 40 estudios que presentaran sus propuestas para hacerse con los 5.000 euros en premios. Inversores, publicadores y desarrolladores analizarán los retos del sector en España.

En este mismo espacio habrá una cita con los finalistas de la última Beer Jam by San Miguel, un encuentro de desarrolladores que vivirá una nueva edición en La Fábrica del Videojuego en la que competirán por un premio de 10.000 euros.

Torneo benéfico

El diputado de Juventud, José Santaolalla, ha sido el encargado de anunciar el All Star Gamers, un torneo en el que competirán cincuenta creadores de contenido y que contará con un premio benéfico de 1.000 euros, destinado a la asociación que escogida por el ganador.

Habrá, además, realización en directo, con el casteo de Suja, uno de los referentes dentro del mundo online y Lara Smirnova como host en el escenario. Se podrá seguir en Twitch y en las pantallas del Gamepolis Arena.

Uno de los objetivos marcados desde la provincia de la Costa del Sol, según ha indicado José Santaolalla, es "convertir a Málaga en el primer destino turístico gamer de Europa".

Porque Málaga es gamer.

