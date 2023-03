Camila Cabello sorprende en su Instagram paseando por las calles de Málaga: no es la única famosa

Camila Cabello ha cambiado su clásico 'Havana' por Málaga. La artista cubana cumplió a principios de mes 26 años y parece que ha elegido la ciudad para celebrarlo. Hace tan solo unas horas sorprendía a sus seguidores con unas instantáneas tomadas en calle Sánchez Pastor, junto a calle Granada, sin ningún tipo de explicación. Solo añadía al post el mensaje "muy Yummy", en referencia a un helado, aparentemente de fresa, del que también ha compartido una imagen.

Lo simpático de todo esto es asomarse a leer los comentarios que los malagueños que se encuentran entre sus casi 67 millones de seguidores le han escrito a la cantante. Estos le invitan a que pruebe los clásicos helados de la Heladería Inma, en el barrio de Las Delicias, o las palmeras de la Kiki. "No te arrepentirás", le escribe uno de sus fans. Otros que no son malagueños le cuentan a la cantante lo mucho que les apenan esas fotografías porque ellos estuvieron visitando la ciudad hace tan solo unos días. "No me lo puedo creer, estuve allí hace cinco días... Disfruta", le dice otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello)

No sabemos de qué día son estas fotografías. Pese a que todo lleva a pensar que son de esta semana, muchos famosos deciden publicar siempre imágenes de sus viajes a posteriori para poder pasar desapercibidos entre la gente con mayor facilidad.

El que también ha estado "callejeando", literalmente, por Málaga, ha sido Antonio Banderas. El actor, que acaba de volver de los Óscars, ha decidido visitar la exposición que su buen amigo Javier Calleja ha puesto en el Palacio Episcopal y se ha tomado algunas imágenes con Mr. Günter, el gato negro de ojos amarillos que tanto está gustando a los malagueños, y sus amigos de ojos saltones así como con el propio padre de todos ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Sin duda está siendo un mes de marzo repleto de estrellas en Málaga si sumamos, además, los asistentes al Festival de Cine de Málaga. Actores de la talla de Martiño Rivas, Luis Tosar o Antonio Resines han disfrutado de la capital estos días, pero también de su buen tiempo, algo que les sorprendió a muchos de ellos, que aseguraban que "más que primavera parece verano". También disfrutaron de lo lindo influencers como Marta Lozano o Lola Lolita. La segunda, de hecho, compartió un storie en el Muelle 1 deseando poder quedarse aquí más tiempo. Habrá que esperar a Semana Santa para ver si son más celebrities las que eligen como destino la ciudad. El actor turco Kerem Bürsin quedó encantado el año pasado, cuando disfrutó de los tronos con Banderas desde un balcón de calle Larios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Lola Lolita🌸 (@lolalolita)

Sigue los temas que te interesan