Abre sus puertas un nuevo edificio con 20 apartamentos turísticos en el Centro de Málaga

Un nuevo edificio de apartamentos turísticos abre sus puertas en el Centro histórico de Málaga. En este caso se trata de un inmueble localizado en la calle Granada, que fue comprado por 7 millones de euros a finales del pasado mes de agosto por la socimi All Iron. No obstante, no es esta entidad la que asume la gestión, que está en manos de Líbere Hospitality, con la que tiene un acuerdo preferencial.

De acuerdo con los detalles aportados, el edificio ha sido bautizado como Naitly Málaga Teatro Romano y cuenta con 20 apartamentos turísticos. Se trata de la décima apertura de Líbere Hospitality en 2021, con la que acabará el año con más de 400 unidades en alojamientos.

Una de las particularidades de este proyecto residencial es que "introduce la aplicación de la tecnología como punto diferenciador". "Son espacios amplios y digitalizados que, gracias a la aplicación de la domótica, permiten una plena automatización de los procesos, como el check in y el check out, y una gestión digital a través del teléfono móvil con muy pocos clics", han apuntado desde la compañía.

El inmueble está situado en pleno eje turístico de la capital de la Costa del Sol, con la Catedral, la Alcazaba y el Museo Picasso a escasos metros. El edificio tiene cuatro plantas, en las que se distribuyen los 20 apartamentos.

De ellos, 16 son estudios con capacidad para dos personas y cuatro son de un solo dormitorio, con capacidad máxima para dos personas. Todos cuentan con una cama doble, cocina equipada con vitrocerámica, nevera, microondas, tostadora, cafetera, lavadora y menaje de cocina.

El proyecto malagueño viene a sumarse a lista de diez nuevos activos incorporados por Líbere Hospitality, que comenzó su expansión en diciembre de 2020, con la apertura de Líbere Vitoria, un edificio compuesto por 120 apartamentos.

De todos los inmuebles que explota, siete son propiedad de All Iron RE I Socimi y tres de terceros, con previsión de que para 2022 su cartera esté compuesta en un 50% por inmuebles de All Iron RE I Socimi y un 50% de otros propietarios. Ya se ha posicionado en ocho de las principales ciudades españolas: San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona, Granada y Málaga.

