El empuje inmobiliario del Centro de Málaga: compran por 7 millones un edificio de apartamentos

El mercado inmobiliario en Málaga capital sigue en plena ebullición. Y no sólo por el impulso de nuevos proyectos, sino también por el interés que actuaciones ya en marcha generan en grupos de inversión.

El último ejemplo es el protagonizado por la socimi All Iron, que acaba de cerrar la compra por unos 7 millones de euros de un edificio de apartamentos turísticos localizado en la calle Granada, en el pleno Centro Histórico de la capital.

El edificio objeto de la compraventa cuenta con una superficie de 1.350 metros cuadrados y se compone de 20 apartamentos. Asimismo, dispone de tres locales comerciales que suman un total de 152 metros cuadrados. La operación ha contado con la participación como intermediarios de Savills Aguirre Newman y de Eurobienes.

Esta inversión se suma a las otras seis adquisiciones que la compañía ha llevado a cabo a lo largo de 2021 y que implica un nuevo paso dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía. Así lo indican desde BME Growth, un mercado orientado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse.

Inmueble de apartamentos comprado por la socimi.

En concreto, ha comprado un inmueble en Sevilla, otro en Bilbao, un tercero en Barcelona, un cuarto en Pamplona, otro en Alicante y un sexto en Madrid, sumando una inversión de casi 62 millones de euros.

La cartera total de la compañía contaba hasta ahora con 14 inmuebles. De ellos, 5 de los cuales se encuentran en operación (en Madrid, San Sebastián, Vitoria y Bilbao); una en construcción, en Córdoba (que se espera que entre en operación a finales de 2021); y otros 8 en desarrollo, cuya apertura se prevé que ocurra entre 2022 y 2023.

Además, la compañía continúa con su proceso de crecimiento, analizando de forma activa la adquisición de nuevos inmuebles para expandir su modelo de negocio, con especial foco en ciudades clave como Barcelona, Madrid, donde recientemente ha adquirido el Hotel Tryp Chamberí, y otras capitales del sur de España, entre otras ubicaciones.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de junio el consejo de administración de la socimi aprobó una ampliación de capital de hasta 64 millones de euros para reforzar la estrategia de crecimiento de la empresa mediante la adquisición de nuevos activos inmobiliarios destinados a apartahoteles.

El objetivo de la empresa era el de captar hasta 100 millones de euros, de los que 36 millones ya han sido suscritos mediante préstamos convertibles y el resto los captará mediante esta ampliación.

All Iron Re I Socim forma parte del Grupo All Iron, fundado por Ander Michelena y Jon Uriarte, que en 2016 vendieron la empresa Ticketbis a Ebay. Con este track record emprendedor, los dos empresarios impulsan ahora un nuevo proyecto de inversión que, además de All Iron Re I Socim, cuenta con un vehículo inversor de Venture Capital, All Iron Ventures, cuya inversión comprometida en la actualidad se acerca a los 110 millones de euros en 40 start ups. El grupo en su conjunto suma unas inversiones valoradas en estos momentos en cerca de 200 millones de euros.

Sigue los temas que te interesan