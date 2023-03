El guiño al chef malagueño Dani García en la exposición de Javier Calleja que no puedes perderte

La exposición Mr. Günter, the cat show está siendo todo un éxito desde que se abriese el pasado 4 de marzo. Sin embargo, pese a que han sido muchos los malagueños los que han pasado por la galería, no todos se han fijado que entre niños de ojos saltones y vidriosos y divertidos gatos negros de ojos amarillos hay un secreto culinario.

El artista Javier Calleja y el chef Dani García son amigos de toda la vida. El día de la inauguración Alicia Gutiérrez Mármol, comisaria de la exposición y pareja del artista le dijo al cocinero que tenía una sorpresa en la planta de arriba. "En la foto número 3 soy yo de pequeñito visto por Javi (little Dani?) ya lo dije al principio, soy un tío afortunado que unas simples gracias aquí se quedan cortas… Ahora sólo (con acento) sueño que podamos cumplir juntos algún que otro proyecto, why not?", ha escrito en su cuenta de Instagram García.

El chef, además de su amigo, es un fiel seguidor de sus obras. Según relata en sus redes sociales, "en casi todos los rincones" de su casa se puede encontrar "la magia de Calleja". "Hablando hace poco con él le decía, una cosa es que seas mi amigo, pero más allá de eso, soy un mega fan de lo que haces, vivo rodeado de piezas tuyas que no me canso de ver y admirar una y otra vez, que me trasmiten buen rollo, que desprenden magia, que me llevan a un mundo de paz y me hipnotizan", ha continuado el cocinero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Garcia (@danigarcia7)

La exposición está abierta al público hasta el próximo 6 de septiembre en el Palacio Episcopal de Málaga capital, por lo que los malagueños y turistas de la ciudad aún tienen tiempo de descubrir este dibujo de Dani García y todas las obras que conforman el universo Calleja. Estará abierta de lunes a sábados en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. La entrada cuesta tres euros y la recaudación será un donativo íntegro a la asociación Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) y las protectoras de animales La Guarida y El Gato Garduño.

Sigue los temas que te interesan