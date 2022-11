Trial N.I.Y.T: el movimiento joven que está arreglando la pista de Puerta Blanca ante la inacción política

Si se los cruzan, al ver su aspecto, probablemente por prejuicio no se imaginen que se están dejando el alma para arreglar la pista de fútbol de su barrio, Puerta Blanca, de responsabilidad municipal. Se trata de una docena de amigos liderados por S.M -prefiere no revelar su nombre porque trabaja con grafitis- que ha creado un movimiento social a través de una marca de ropa urbana: Trial N.I.Y.T.

S.M, de 23 años, fue quien lo creó, pero asegura que este movimiento "debe ser y es de todos". "Nació para representar a la gente de mi barrio. Que el que me compre una camiseta sepa que es parte de esto", expresa. Su marca, lanzada a través de drops -pequeñas colecciones de ropa-, es para él mucho más que unas simples prendas, sino algo "que llegue al corazón y esté hecho con el corazón".

Es por ello por lo que ha publicado un vídeo en las redes en el que anuncia que lanzarán un drop nuevo en una semana. Lo hacen con un videoclip llamado "La cancha". En él, podemos ver cómo S.M y sus colegas se lían la manta a la cabeza para limpiar a fondo la pista de fútbol de su barrio, Puerta Blanca. Botes de lejía, escobas y botes de espray para pintar en condiciones las líneas del campo y, además, darle un toque de "flow" -han añadido unas llamas en el suelo y el logo con el lema futbolístico 'Joga Bonito'-.

Junto a otros chavales del barrio han arreglado también una de las porterías, añadiéndole el palo trasero, que le faltaba. S.M se está encargando de poner el dinero -ya ha desembolsado casi 100 euros- y sus amigos le ayudan con la mano de obra. Para los niños del 29004 -código postal de algunos de los barrios de Carretera de Cádiz como La Luz o Puerta Blanca- de los niños del 29004, no hay más. "Si nos olvidan, hemos tenido que actuar. No es una promoción, más bien es una queja o una crítica de lo que ocurre. Al lado de las pistas han construido dos grandes edificios. Desde que actuamos, lo único que ha hecho el Ayuntamiento ha sido dar una capa de pintura a la zona de la pista que se ve desde estos nuevos bloques", lamenta S.M.

Precisamente lo que menos querían. Pintura. Son defensores del arte urbano y lo que menos le molestan de las pistas eran, precisamente, esos grafitis. Les urge que se solucione el problema de la valla, que está agujereada y aseguran que todos los balones acaban saliendo por allí con el riesgo de poder darle a algún vecino mayor. "Si no, trataremos de ir arreglándola nosotros poco a poco. El abandono es real. El sábado que nos pusimos a limpiar, salió mierda de la calima, mierdas de perro... Nos sorprendió que, como se suele decir, ahora sí que agarraba bien el balón. Es ilógico el abandono, puesto que es una pista que pases a la hora que pases hay alguien jugando", denuncia este joven.

Además, S.M no se muerde la lengua al ver el estado de las pistas y parques de otros barrios. "Están mejor que el Santiago Bernabéu", espeta. "No hay que irse muy lejos, las de La Paz están genial. Yo he vivido aquí toda la vida. Mi barrio sigue siendo el mismo desde que nací hace 23 años, nos tienen olvidados. Que La Paz es un barrio de nuestra zona y me alegro de que prospere, pero el nuestro también. No pueden dejarnos tirados", sostiene.

El N.I.Y.T del nombre del movimiento significa 'Now it's your turn'. Con estas acciones quieren que los chavales de los barrios humildes de Málaga se sientan apoyados. "Queremos que motive a la gente, ya que nadie nos oye, nos dan palos y no se mueven, tendremos que levantarnos nosotros por lo que nos importa", explica S.M.

Hace un par de meses S.M y sus amigos unieron a jóvenes del 29004 para jugar en un torneo en esta pista. Cuando consigan arreglar todas las 'goteras' que sufre, quiere volver a organizar otro torneo, pero esta vez "de una manera más festiva y menor competitiva". "Una celebración de que lo hemos conseguido", añade.

De cara al futuro a corto plazo, S.M está preparando un drop muy especial para Navidad, además del que está por salir, también con un trasfondo social. "Irá ligado a lo benéfico también, así que ojalá salga todo bien. Ya estamos hablando con los cámaras y pronto se podrá saber más", zanja. Sin duda, ya sea en el ámbito de la moda, de lo social o de lo artístico, los niños tras Trial N.Y.T darán mucho que hablar.

