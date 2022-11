Bares y restaurantes temáticos de Málaga, porque no sólo de pan vive el ser humano

De un tiempo a esta parte las cartas de todos los bares y restaurantes se pueden resumir en los mismos platos de siempre: ensaladilla rusa, croquetas de la abuela, patatas bravas, hamburguesas con alguna nimia variación en su elaboración que apenas las distingue de otras propuestas… Vale, sí, todo muy bueno, pero la verdad es que la variedad no es el plato fuerte (nunca mejor dicho) de un gran número de locales en la provincia. Alguien tenía que decirlo, lo siento.

El caso es que a los que somos dipsomaníacos la cosa nos da un poco igual porque, bueno, comer es un mero trámite, una banal excusa para salir de casa. Pero a los que quieren experiencias nuevas puede lastrarles el asunto.

Lo cierto es que nosotros no tenemos la solución porque de momento no somos cocineros (por ahora sólo somos periodistas), pero mientras llega la siguiente moda culinaria, lo que sí podemos ofrecer es un listado de locales, restaurantes y bares temáticos de Málaga donde la gastronomía, sin quedar en un segundo plano ni mucho menos, se complementa con una diversión paralela.

Como terminemos la noche ya dependerá de cada uno. Pero lo que sí nos atrevemos a asegurar es que si una parranda no deriva en cistitis, es que no ha sido lo suficientemente movida.

Los Tres Calderos

En el número 1 de la calle Hernán Cortés de Fuengirola encontramos, sin tener que atravesar una pared, el restaurante de Los Tres Calderos que bien podría estar en mitad del callejón Diagon.

Para aquellos que lleven en coma veinte años, informarles que la temática de este local gira en torno, claro está, de la saga del mago más famoso del planeta, Harry Potter (antes lo era David Copperfield, pero,¿quién se acuerda ya de ese tío).

El sueño húmedo de un buen pottérico.

Decorado como si el local saliera de la mente de la escritora J. K. Rowling (acusada de tránsfoba por decir lo obvio), la carta de este sitio sí que resulta una novedad con platos como sus famosas gyozas de hipogrifo, su ensaladilla de huevos de dragón (sic) o unas raíces fritas.

El caso es que no sabemos si Voldemort se pasará por aquí y terminará como El-que-no-debe-ser-llamado-por-la-mañana después de una buena farra a base de cerveza de mantequilla.

Sherlock Holmes Pub

¿Eres de esos repelentes que siempre saben a mitad de película quién es el asesino? ¿Te pirran las series de misterios, casos sin resolver y todo lo que suponga un rompecabezas? Pues estás de enhorabuena, porque si tienes algo de detective privado victoriano, el pub Sherlock Holmes que se encuentra en la calle Molina Lario de Málaga es tu local.

El bar en el que Sherlock Holmes tomaría sus pajaretes en Málaga.

Con una decoración muy cuidada, la verdad es que no te ponen cocaína inyectable en el menú, tal y como le gustaba al primer detective consultor de la historia, pero al menos, con tanto guiri alrededor, te podrás hacer a la idea de que estás muy cerca del 221B de Baker Street, al tiempo que desentrañas el misterio de quién se acostó con tu cuñado el fin de semana pasado.

Salas Premier

Tres son las Salas Premier que localizamos en Málaga, en el Centro, en Teatinos y en Huelin. Y tres estilos distintos nos ofrecen estos locales en cada uno de ellos para que disfrutemos de ambientes variados y diferentes.

Así, en la Sala Premier Centro, a las faldas de la Catedral, este espacio destaca de dos plantas alberga una decoración dedicada al mundo del cine con cuidados detalles.

La decoración de las Salas Premier está muy cuidada.

Mientras, la de Teatinos supone un homenaje a las películas clásicas con sus típicos bares irlandeses combinando una decoración muy particular con la gran variedad de cervezas y bebidas.

Y para finalizar, la sala de Huelin, la apuesta más moderna con una decoración basada sobre todo en las series de televisión que tanta fiebre están despertando en la actualidad. Además, organizan noches temáticas, con ofertas y promociones.

La Grillaera

En el 10 de la calle Kandinsky de Málaga, cerca de la universidad, se ubica un manicomio hecho restaurante: La Grillaera.

A ver, la cosa es reservar e ir sin saber de qué va el asunto, porque la propuesta de La Grillaera es bastante peculiar y diferente.

En La Grillaera están grillados. De verdad. La Grillaera

Así que, para no hacer destripe, dejaremos que el lector que no conozca este sitio nos siga el juego y que no investigue y se deje llevar por la sorpresa.

Eso sí, si eres de esas personas que no soportan las sorpresas, lo mejor es que te mantengas alejado de este bar.

El restaurante de los Picapiedra

El Hotel Sol Principe de Torremolinos dispone de una propuesta muy especial: un restaurante temático basado en los famosos dibujos animados de Los Picapiedra.

El restaurante de los Picapiedra está en Torremolinos. Tripadvisor

Si quieres liarte a voces llamando a Vilma o si tienes un amigo que se parece a Pablo Mármol, no dejes de pasar por este restaurante decorado con huesos de dinosaurio y piedras de la cantera en la que trabaja Pedro. ¿Hamburguesas de brontosaurio? ¡Pues deseamos muy fuerte que sí!

Autocervecería Gondor

Este local se encuentra en Málaga y, como su nombre indica, rinde homenajea a la saga de El Señor de los Anillos.

Además, como es autoservicio, podrás beber en la cervecería Gondor al ritmo de un gondoriano de pro.

La Autocervecería Gondor te da la bienvenida a pesar de lo que pudiera parecer.

Por eso, si te gusta el mundo de Tolkien (antes de que fuera woke) no dudes en pasarte por este establecimiento decorado con toda la simbología de la película.

El Bosque de las Hadas

¿Te gustaría conocer tu futuro? ¿Saber qué te va a pasar para ponerte en guardia y prevenido ante lo que el destino te tiene preparado? Pues El Bosque de las Hadas es una cafetería de Málaga diferente y referente en la ciudad ya que combina actividades y tienda esotérica, con una decoración de fantasía para crear un ambiente acogedor que te trasladara a momentos mágicos sólo o en compañía.

En el Bosque de las Hadas te van a descubrir lo que te espera en el futuro (lo que te va a costar la consumisión, básicamente).

Vamos, que te van a adivinar allí el futuro con pitonisas especializadas en saber qué hay a la vuelta de la esquina. Para que todo lo que te venga, te venga a sabiendas. Así que, cuando llegue, pon cara de sorpresa al menos.

