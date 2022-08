¿Qué hacer hoy en la Feria de Málaga? Programa de actividades y espectáculos de este sábado

¡Último día de Feria de Málaga! Después de tanto tiempo esperándola, los festejos municipales han pasado rápidos como el rayo y dejan tras de sí un rastro de diversión y buenos recuerdos. No debemos tampoco lamentarnos: queda una última jornada, además, en pleno fin de semana. Estas son las actividades y espectáculos, clasificados por ubicación y con relación a su hora, que se podrán disfrutar este último sábado de Feria. Aprovecha y no te quedes con las ganas, que no vuelve hasta dentro de un año como pronto...

En el Centro Histórico:

Plaza de la Constitución

Hermanas Alarcón 13:00-16:00 h

Soniké 16:00-18:00 h

Plaza Las Flores

Música en directo 16:00-18:00 h

Plaza del Obispo

Eu Cabello. Mr. Proper 14:00-18:00 h

Plaza de San Pedro Alcántara

Música en directo 16:00-18:00 h

Calle Marqués de Larios

Fiesta de Verdiales

- Panda Isabel Portillo. Estilo Montes 13:00-16:00 h

- Panda San Lorenzo Mártir. Estilo Almogía 14:00-17:00 h

Escenario Folclore Popular Malagueño

- Academia de baile Montse de El Palo 13:00 h

Peña Juan Breva (c/ Ramón Franquelo, 4)

Al cante: Vanesa Fernández. A la guitarra: Pepe Satorre. Grupo flamenco "Taranto" 14:00 h

Plaza de La Merced

La Feria Mágica "Yo...u...tuve una feria mágica". Juegos, talleres, teatro, títeres, TV, pasacalles, magia... 12:00-15:30 h

En el Real de la Feria:

Itinerario oficial por el recinto

Paseo de enganches y caballos 12:00-20:00 h

Caseta municipal del flamenco y la copla

Al cante: José Chaparro. A la guitarra: Chaparro de Málaga. Grupo flamenco "Fandango" 14:00 h

Al cante: Miguel Astorga. A la guitarra: Antonio Soto. Copla: Raúl Palomo. Patricia Gavilán 23:00 h

Centro de exhibición ecuestre (c/Antonio Rodríguez Sánchez, 39)

Espectáculo "Sabor a Málaga ecuestre" 16:00 h y 22:00 h

Caseta municipal infantil

Espectáculo "La banda de los mocosos" (La Carpa Teatro) 21:30 h

Caseta de los Verdiales

Fiesta malagueña de Verdiales

- Panda Raíces de Málaga. Estilo Comares 22:00-01:00 h

- Panda Santa Catalina. Estilo Montes 00:00-03:00 h

Auditorio Municipal

Gran Gala: Maka - Detrás de esta gira hay un flamenco 22:00 h

Explanada de la juventud

DJ residente: Toni Solís. Julia Martín 22:30 h

