De copichuelas con C. Tangana y su trupe en la sobremesa del bar Starlite

Casi media hora más tarde de lo previsto -como las grandes estrellas, se hizo esperar-, cae el telón azul que cubre el escenario del Festival Starlite que, nada más apagar las luces, se convierte más bien en la taberna Starlite. Mesas redonas, luz tenue, botellas de wiski, anís del mono y champán y alguna planta de decoración. No faltaba detalle, ni nadie. Todas las entradas estaban vendidas, pero es que sobre las tablas tampoco cabía un alfiler. La Húngara, El Bola, El Niño de Elche, Yeray Cortés, Juan Carmona y sus sobrinas... El Madrileño -así se hace llamar C. Tangana en esta nueva era musical- estaba en Marbella por tercera vez en un verano.

Tras interpretar Still rapping, Tangana se acerca a uno de los camareros de su bar para pedir "un trago para Marbella". Estamos en familia, estamos en la taberna. Hay quien se quita los tacones para estar más cómoda bailando, quien se abraza a su amigo para celebrar que un día más están vivos y quien, como Tangana, bebe sin parar de esa copa de alcohol para ahogar las penas o la rutina.

Pucho, recuperado de su lesión -la última vez que cantó en Starlite sufría cojera y tuvo que usar un bastón- pisó fuerte el escenario, como diría Sanz, para proseguir un concierto in crescendo con Ateo, sin duda la más coreada de todo el espectáculo, donde, por cierto, es imposible no quitar ojo a una pantalla de dieciséis novenos que se sitúa sobre el grupo de artistas y donde se puede disfrutar de un concierto hecho película.

Todo está medido. Los cámaras tienen una coreografía más marcadas que el protagonista de un ballet clásico. No se olvidan del guiño de Puchito, el abrazo a su camarero medio borracho o de las miradas infinitas de la Húngara. No es un concierto, es una película en plano secuencia, un musical digno de estar en los mejores teatros, con sus diálogos incluidos y con un sonido impoluto. Antón ha sabido rodearse bien para dar ese toque de impresionismo a su espectáculo, puesto que como indica el nombre de su gira, él ni canta ni afina demasiado. No le hace falta.

La enorme pantalla del espectáculo. Amparo García

El público se lo gozó con temas como Comerte entera o Párteme la cara, pero los malagueños se vinieron arriba en el momento en el que la espectacular banda de cuerdas y viento interpretó la intro de Demasiadas Mujeres. Hay quien se emocionó más que viendo cruzar al Cautivo el Puente de la Aurora. La música cofrade tiene esa magia que Antón ha sabido valorar -en varias ocasiones del concierto se escuchan redobles habituales en procesiones- y que da un plus impresionante al show por el contraste que provoca con la base tecno de Demasiadas Mujeres.

Pero el pico del 'Qué bien me lo estoy pasando, Dios mío de mi vida' llegó cuando la cuadrilla de Tangana se dispone en formación alrededor de una mesa como los apóstoles en la última cena con Jesús. Llegaba la hora del Tiny Desk, o lo que viene siendo una reunión flamenca a gusto con familia y amigos, uno de los momentos donde vimos a Sonia -La Húngara- más brillante. Pocos pudieron resistirse a quedarse sentados con Los tontos, Ingobernable o Me maten, así como Mala Malita Mala de La Húngara o No estamos locos, de Ketama.

Es digno de mención lo que ha conseguido C. Tangana, más allá de los sold outs. Un auditorio repleto de veinteañeros gritaba el tema de Ketama como el mismísimo número 1 actual de Los 40, al igual que el Noches de Bohemia de Navajita Plateá o el Corazón Partío de Alejandro Sanz. Los milenials son cada vez más nostálgicos y melancólicos por tipos como él, que ha conseguido relanzar carreras como la de Sonia o Juan Carmona a los mejores escenarios de España -el círculo personal de alguien dice mucho de él y Antón no ha sido precisamente tonto para elegir su compañía-.

Tangana, en la mesa. Amparo García

Durante el concierto había quien se preguntaba -incluida servidora- que poco queda de aquel Tangana que en principio fue Crema. Irreconocible, dejando de lado el chándal para optar por el traje, mocasines y medallas de oro en cada bolo, el artista deja para el último tiempo Tranquilísimo, que interpreta sobre la masa en la que se reunieron y, tras ella, su camarero le reprocha que ya no es el mismo y que con Tranquilísimo "ha pegado un bajón". A continuación, le pide que ponga "un temazo" y rompe en el silencio los primeros acordes de Llorando en la limo, donde vemos al Antón más gamberro en un bar donde se generan peleas ficticias y donde se baila 'muy loco'.

Después de pegar varios tragos a la botella de lo que parece wiski o ron a palo seco, tenía que llegar el momento de la bajona. Del éxtasis de Llorando en la limo, Pucho dio paso a otras canciones clásicas como No estoy... "Cómo quieres que te quiera si no estás aquí..." y remató el bloque, como si fuese una simple casualidad, con Antes de morirme, el tema que lanzó con una Rosalía que aún no era una motomami sino su pareja sentimental.

Pucho, en un momento del espectáculo. Amparo García

Como el borracho de mirada perdida que cierra a las seis el bar, Tangana cierra el concierto con Un veneno. "Es un veneno cruel y violento, que estáis alimentando, que va a hacer que me mate, mientras todos seguís ahí mirando", le dedicaba Antón al público para, posteriormente poner el broche final descorchando una botella de champán y brindando con el resto del equipo mientras se lee un añejo The End en la pantalla para poner fin al filme.

El Tangana que llegó al escenario pequeño de Starlite en 2018 soñando con pisar algún día el grande, como un artista reputado, puede decir con orgullo que tras tres fechas en un verano de vuelta a la alegría de vivir, ha hecho historia con el mejor espectáculo en directo del año.

