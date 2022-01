Cómo tres jóvenes malagueños volvieron a poner Andalucía Directo de moda meme a meme

Abrir el móvil. Entrar a las redes sociales. No pasan ni dos minutos cuando ya te has cruzado con el primer meme. Los que comparte tu tía en Facebook, los que pone en su stories ese amigo al que le encanta el cachondeo o los que te aparecen en Twitter cada vez que alguien retwittea a la cuenta de Andalucía Directo, que se ha convertido desde hace dos años en un referente a nivel de comunicación en redes sociales.

Tras las redes de Andalucía Directo estaban, hasta hace tan solo unos días, Jaime Ojeda, Guillermo Romero y David Ponce. Los tres jóvenes malagueños que conforman Kabuti Comunicación. El pasado 31 diciembre se despidieron de las cuentas del programa en las que han hecho reír a tantos andaluces gracias a su mejor herramienta: los memes.

"Yo ahora me siento raro. Son las primeras semanas sin el programa y parece que ahora estoy disfrutando de esta nueva vida", declara Ojeda en una conversación con este periódico. Así, bromea con que "de tanto ver el programa me he convertido en un experto en platos de puchero y geografía andaluza"."Ver cinco días a la semana Andalucía Directo requiere de mucho tiempo y a veces puedes incluso a llegar a cansarte, pero es un programa muy agradecido", continua.

Él y su equipo se convierten en el equipo de redes sociales de Andalucía Directo en el año 2019, cuando ganan una licitación con Vive Andalucía sobre la creación de contenido online para promocionar a la comunidad autónoma siempre enfocado a los jóvenes europeos. "Hicimos un mapa de pokemon de Andalucía. Lo vieron y se fijaron en nosotros desde el programa. Además, algunos nos conocían del proyecto con el que arrancamos, Darba Culture. Al final, fue surgiendo todo", relata el cofundador de Katibu.

Sus inicios parten del año 2013, cuando se conocen en la Universidad de Málaga. Empezaron con un blog llamado Darba Culture, como el propio Ojeda ha manifestado, que trataba temas musicales, especialmente del mundo del hip-hop. Fueron creando una comunidad poco a poco y fueron saliendo nuevos proyectos laborales a raíz de lo que empezó como un hobbie.

Trabajaron gestionando la comunicación de algunos DJs como Les Castizos. "Una cosa llevó a la otra", según Jaime y, finalmente, en 2017 empezaron a profesionalizarse y dejaron sus respectivos trabajos. En su caso, que estudió Periodismo, dejó de trabajar en medios como la Agencia EFE.

Ya en 2018, pusieron el proyecto en marcha. En la actualidad son tres socios y tienen tres empleados. Guillermo, publicista; David, director de operaciones y el propio Jaime, periodista, son los fundadores de esta agencia made in Málaga.

"Nuestra labor en Andalucía Directo nos ha puesto en el foco. Es el mejor proyecto que hemos hecho nunca", dice sin dudar Ojeda, que opina que la idiosincrasia de Andalucía Directo y ese híbrido de información y entretenimiento que se puede ver claramente en el programa han sido claves para que los memes andaluces funcionaran y así cumplir el objetivo de llegar al público joven.

Los memes

Pero ¿qué tienen los memes para que los andaluces los disfrutemos tanto? Jaime Ojeda cree que una de las virtudes que tenemos en esta comunidad autónoma es que tenemos la gran capacidad de reírnos de nosotros mismos. "No llevamos una mochila de victimismo o de irritabilidad cuando nos reímos de nosotros mismos. Los memes que mejor han funcionado han sido los que nos metíamos con Canal Sur", añade.

Elige el lado correcto pic.twitter.com/T36CIwPMPU — Andalucía Directo (@adirecto) November 29, 2021

Además, el cofundador de la agencia cree que son tiempos para que los memes funcionen ya que los vemos como una vía de escape de "toda la mierda" que pasa en el mundo cada día a través del humor. "Hay ejemplos como el del hombre y el pasaporte Covid que en otros sitios serían una ofensa. En los memes también hay una identidad andaluza. Hay cuentas de Twitter que tiran de orgullo patrio, pero que triunfan verdaderamente exagerando nuestro acento", explica.

Tras estar prácticamente dos años gestionando las redes sociales del programa, haciendo balance cree que el punto de inflexión, eso que les hizo ver que todo iba viento en popa en las redes, ocurrió hace justo un año, cuando consiguieron su primer meme viral en el que interactuaron con un tuitero con ganas de guasa tras el día de Reyes. "Modesto vio ahí una forma y lenguaje claves para llegar al público joven y apostó por ello", dice Ojeda.

23 años de programa para que nos hagáis esto 😭😭😭 pic.twitter.com/P54J9CsiUY — Andalucía Directo (@adirecto) January 6, 2021

Esto para los que decían que no teníamos calle. pic.twitter.com/5LMXZUhuOg — Andalucía Directo (@adirecto) January 6, 2021

No le faltan buenas palabras tampoco para Modesto Barragán, al que considera "un figura dispuesto a hacer todo", la productora ADM y Canal Sur Media, puesto que "sin su confianza" no hubiese podido salir todo tan bien.

"Nos dijeron que había vía libre. Corrieron ese riesgo, pero todo ha ido bien y jamás hemos sufrido una crisis. He de decir también que se han tenido líneas rojas como ofender a algún colectivo o posicionarnos políticamente, algo innecesario en un programa de tele", justifica.

Cierran puertas y abren ventanas

La salida de la joven agencia del programa viene de la producción. "No quisimos entrar en detalles cuando se acabó, pero sé que las han internalizado, mientras que nosotros trabajábamos por subcontratación. Sé que no es nada personal, sino negocios. Lo hacen mirando por la rentabilidad de la empresa, algo que entiendo totalmente", explica el joven.

Asimismo, dentro de lo que cabe, incluso agradece que esta etapa se cierre. Para los malagueños ha sido muy gratificante ver cómo el público ha respondido tan bien. "Nos hacía mucha ilusión. Puede ser un poco narcisista, pero en el mundo de la comunicación, uno necesita una audiencia que le escuche y a nosotros nos han dado mucho cariño", relata.

De esta forma, tras cerrar esta puerta, se sienten muy animados para "darle caña" a nuevos proyectos que llegan en 2022. De momento, en Málaga podemos disfrutarles en las redes de la EMT, el Área de Juventud y La Gran Familia Mediterránea de otro malagueño, Dani García. Todo muy 'malaguita'. Como ellos.

