Tiendas de disfraces de Málaga para no ir de zombi harapiento en Halloween

El Halloween de este 2021 promete ser épico. Después de superar la pandemia, sólo hay que asomar la nariz por el balcón para darnos cuenta de que el personal tiene ganas de jarana y de celebrar la vida. Que de eso, en el fondo, trata esta fiesta que los más tradicionales repudian con toda su alma. "¡Menos Halloween y más Carnaval", gritan, como si ambas celebraciones fueran excluyentes y exclusivas.

El caso es que nos hemos empecinado en no tener ni un segundo de tranquilidad en nuestras vidas y ahora toca pensar en qué demonios -nunca mejor dicho- nos vamos a poner en esta festividad tan estadounidense. Eso sí, si eres de esas personas originales que ya lo tienen claro, que sepas que el disfraz de El juego del calamar es difícil de conseguir.

En Carrasquilla nos informan que está complicado porque el éxito tan repentino y reciente de la serie ha impedido que se produzcan los disfraces necesarios para cubrir tanta demanda. Para suplir la carencia, se usa el mono de otra serie, La casa de papel, al que se le acopla la careta característica de los villanos del calamar.

Pero hay otras muchas opciones y, tal vez, lo novedoso este año sería no ir disfrazado de El juego del calamar. Para ver otras posibles elecciones vamos a visitar algunas de las tiendas de disfraces de Málaga donde comprarnos otro disfraz que no sea la camiseta y los pantalones viejos con cuatro cortes mal hechos, tres chorretones de pintura roja, verde y amarilla, dos tiznajos en la cara con el maquillaje de nuestra madre -si no le destrozamos su pintalabios más caro, no nos quedamos contentos-, y el andar renqueante para tratar de parecer un muerto viviente de los de George Romero.

Carrasquilla es uno de los últimos negocios tradicionales del centro de Málaga. F. M. R.

Más fácil, imposible. Más cutre, imposible también. Así que, por una vez en tu vida, ráscate el bolsillo y échale un ojo a las tiendas donde, por precios irrisorios, puedes hacerte con un buen disfraz. ¿Qué más da que te lo vayas a poner durante cinco horas mal contadas? Eso sí, nada de disfraces sexis que Irene Montero está muy sensible con el tema: el rollo de vampira putilla por lo visto no empodera nada de nada.

Por último, para todos esos valientes que salgan a la calle durante la celebración de Halloween 2021, ofrecemos consejos para sobrevivir a todos los tipos de horrores que nos aguardan en las sombras. Porque como bien sabemos, la noche es oscura y alberga horrores. ¡Por el amor de Dios, tened cuidado ahí fuera, insensatos!

Tiendas Carrasquilla: seres demoníacos y dónde encontrarlos

Engendros de Belcebú, zombis repugnantes, monstruos y criaturas grotescas, seres sin nombre procedentes del más allá que simplemente quieren pasarlo muy bien pasando mucho miedo (y cometiendo alguna que otra fechoría sin importancia, obvio: por algo son los hijos del Mal).

Pero para pasar por uno de ellos debemos vestirnos adecuadamente, y eso es algo que gracias a las tiendas Carrasquilla podemos hacer con toda facilidad. Con más de 35 años de experiencia en el sector, Luis Carrasquilla representa en la ciudad de Málaga unos de los más conocidos puntos de referencia en cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de los disfraces y los artículos de fiesta. Son dos las tiendas Carrasquilla, en la calle Peso de la Harina, 17; y en el 12 de calle Juan de Padilla.

El Carrasquilla encontramos disfraces, complementos, maquillaje. F. M. R.

Carrasquilla ofrece una amplia gama de productos y una variedad enorme de complementos, siempre mirando la calidad en sus disfraces y, lo mejor, manteniendo una fiel relación entre el precio y lo que ofrece. Esto es, tienen cosas para todos los bolsillos para que cualquiera saque en este Halloween de su interior la criatura monstruosa que lleva dentro y que sólo deja actuar en los foros de internet.

Además, Carrasquilla ofrece al público profesional una extensa variedad de artículos relacionados con el cine y el teatro como por ejemplo pelucas, artículos de efectos especiales, maquillaje profesional… por si queremos montarnos nuestra propia película.

Almacenes Moyano bajo el terror de los zombis

La tienda de Almacenes Moya en Málaga se encuentra en el 32 de la calle Veracruz, en el polígono industrial San Luis. Aquí, nos haremos con todo lo que necesitemos para pasar unas fantásticas fiestas. Decoración, golosinas, disfraces y mucho más.

Y entre tanto artículo, no pueden faltar los disfraces de todo tipo, pero que en Halloween generan una línea especial que abarca tanto los de niños como los de adulto, pasando por los de bebés. Además, los hay temáticos, grupales, originales y una sección de chollos para los tiesos.

Moyano nos ofrece ofertas especiales para Halloween 2021. Almacenes Moyano

Estos Almacenes Moyano (cuyo nombre tiene una rima importante, pero es algo que no reseñaremos para que las señoras no se ofendan) nacieron en 1970, siendo una empresa familiar cuya actividad arrancó con la elaboración de patatas fritas artesanas, algo que aún se mantiene. Pero el capitalismo es como es, y sus líneas de actividad se ampliaron y ahora también abarcan artículos para fiestas, juguetes y celebraciones varias. ¡Qué cosas!

La maldición de Imaginarium

La historia empresarial de las tiendas Imaginarium da para una buena historia de terror, la verdad. En resumen, la cadena está prácticamente en bancarrota. En Málaga se podían encontrar varias tiendas Imaginarium, sobresaliendo la del casco histórico, la de la estación María Zambrano y la del centro comercial Plaza Mayor. Pues ya sólo queda esta última.

En el Plaza Mayor sobrevive una de estas tiendas de juguetes. Imaginarium

Es por ello que si queremos ayudar a esta empresa, al tiempo que nos hacemos con un buen disfraz para Halloween, visitar el Imaginarium del Plaza Mayor, o su web, nos recompensará con un 20 por ciento de descuento.

Además, quizá por última vez, trataremos de pasar por la puerta pequeña que estas tiendas hicieron tan famosas.

La última casa a la izquierda de Party Land

Málaga cuenta con dos tiendas Party Land: en el 47 del paseo Reding y en el 14 de la calle Andrómeda, en los Jardines del Romeral. Party Land está especializada en decoración y la preparación de eventos temáticos, por lo que si quieres preparar tu casa para acoger un fiestón de Halloween, Party Land es tu land.

En Málaga capital hay dos de estas tiendas. Party Land

Pero también cuentan con un amplio catálogo de disfraces así que no dejes de mirar sus ofertas en las que encontrarás disfraces para mayores, infantiles y complementos.

Expediente Warren: obligado por Party Fiesta

En el centro comercial Miramar de Fuengirola, Party Fiesta nos está aguardando con sus ofertas y propuestas terroríficas. Party Fiesta pone a la venta artículos para fiestas y disfraces, a precios competitivos, para cualquier tipo de evento, y Halloween no se queda atrás.

En el catálogo de Party Fiesta hay disfraces para bebés, niños y adultos. Party Fiesta

Busques lo que busques, en Party Fiesta lo tienen a buen precio. Sus disfraces abarcan todo el abanico típico y tópico: desde el vampiro a la momia, pasando por el bombero torero y el judío ortodoxo.

Pesadilla en Juguetilandia Street

En Juguetilandia tienen de todo para todos. Incluso tienen disfraces para tu mascota que puedes ponerle antes de que entre en vigor la nueva ley de protección animal. Lo mejor de los disfraces de Juguetilandia es que los hay de cualquier precio y ahora, además, tienen un descuento del 40%. ¡Más fácil no te lo pueden poner!

En esta tienda tienen disfraces incluso para tu mascota, la pobre. Juguetilandia

Y que nadie coarte tu libertad: si quieres ir disfrazado de Ladybug en cualquier momento de tu día a día, tanto para ir a una entrevista de trabajo, como a un funeral, en Juguetilandia te echan un cable con tus necesidades.

El Proyecto de la Bruja de Juguettos

Hay muchos establecimientos de Juguettos repartidos por toda la provincia de Málaga. Con más de cuatro décadas de experiencia, esta cadena de jugueterías dispone de un catálogo realmente impresionante de productos, en los que los disfraces de Halloween brillan por su calidad y buenos precios.

Son muchas las tiendas de esta cadena que se reparten por la provincia malagueña. Juguettos

Sus complementos son variados y serán del gusto de los pequeños horrores más exigentes, de esos monstruitos que sólo soportan sus abnegados padres.

Cómo sobrevivir a la noche de Halloween

Y ahora, algo que nadie me ha pedido: consejos para poder escapar de todos los engendros de Satán en la noche más terrorífica de un año sin elecciones. Porque evitar un holocausto sobrenatural es tarea de todos y el caso es que se ha comprobado que pocos malagueños sobrevivirían a un apocalipsis zombi de lo más sencillo por el desconocimiento de las reglas de supervivencia básicas.

Para saber cómo matar a un zombi tendremos que hacer una comprobación, porque hay dos tipos de zombis: está el muerto viviente de toda la vida, lerdo, torpe y medio descompuesto; y luego están los infectados por un virus que suelen ser zombis veloces, agobiantes y que sólo quieren matarte porque sí, no por un ansia de alimentación cerebril.

En el primero de los casos hay que destrozar el cerebro del zombi ya que es lo único que mantiene vivo su maligno y putrefacto cuerpo. El segundo tipo se puede matar como se mataría a una persona infectada de gripe, pero hay que matarlo y rematarlo para estar seguros.

A veces, para escapar de un monstruo, lo mejor es parecer uno. F. M. R.

En cuanto a los riesgos, cuanto menos gente se deje morder por un muerto viviente (a menos que sean como Alaska y les vaya el rollo), menos zombis habrá pululando por el mundo y menor será la presión de grupo que ejerzan sobre los vivos (horror del que podemos ser testigos en cualquier instituto o cena de empresa).

En cuanto a los vampiros, es de sobra conocido cómo deshacerse de ellos, pero no viene mal un pequeño repaso. Para matar a un vampiro se le ha de clavar una estaca en el corazón y, acto seguido, se le ha de cortar la cabeza. Lo que aparece en la película Blade, que las estacas tienen que ser de plata, es un ornamento: pueden ser de sencilla y tradicional madera, lo que nos viene muy bien a los que no tenemos un nivel de vida muy alto.

Con un vampiro es fundamental no beber su sangre que es lo que realmente le convierte a uno en un no-muerto. Pero, claro, ¿quién es el guapo que se resiste a ser vampiro? Y más a ser un vampiro a lo Crepúsculo donde todo es risa, diversión y correr por el bosque llevando a caballito a tu amada adolescente.

Por su parte, para matar a un hombre o mujer lobos, no obstante, sí tendremos que hacer un pequeño desembolso monetario ya que es necesario eliminarlos con tres balas de plata disparadas a su corazón. No nos pregunten cómo se mataba a los licántropos antes de que se inventaran las armas de fuego.

Debemos procurar que un hombre lobo no nos muerda la oreja porque eso no transformará en uno de ellos durante cada luna llena sembrando el terror una vez al mes. También debemos recordar que un hombre lobo no es un juguete, y que no debemos comprar, sino adoptar. Además, hay que castrarlos y ponerles sus vacunas correspondientes. No abandones a un hombre lobo, él nunca lo haría.

Las tiendas de disfraces de Málaga cuentan con lo necesario para pasar un Halloween 2021 de miedo. F. M. R.

Con respecto a las momias, se deben seguir los mismos consejos que con los zombis; son casi lo mismo, sólo que las momias están envueltas en vendas sucias. Aunque, eso sí, primero debemos deshacer la maldición que la momia acarrea y que normalmente nosotros sufrimos por cometer la imprudencia de abrir su tumba. Nadie dijo nunca que la arqueología fuera una profesión fácil y carente de riesgos.

Y hasta aquí. Somos conscientes de que nos dejamos atrás numerosas criaturas de las tinieblas: los fantasmas, los mutantes, los poseídos, los seres biomecánicos de turno, los antivacunas... Pero no tenemos tiempo para más ya que nosotros también nos estamos preparando para sobrevivir a la noche de Halloween 2021.

Para más información, no duden en ver algunas películas de terror donde las reglas de supervivencia por lo general quedan claras en el comportamiento de los personajes secundarios; esto es, hacer exactamente lo contrario de lo que ellos hacen.

Sigue los temas que te interesan