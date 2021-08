El artista malagueño que participará en la exposición más grande de zapatillas Air Jordan: "Es un sueño"

El malagueño Pablo Ruano lleva desde el año 2010 customizando zapatillas con su marca Vicustom Shoes. Empezó con unas para él y de ahí un amigo le pidió que le pintara otras, iniciándose así con trabajos por encargo. Ahora, este artista tiene como premio participar en una exposición mundial de zapatillas Air Jordan 1 personalizadas, organizada por la Galería Sakura de París.

La inauguración de la muestra internacional será el 9 de septiembre en la capital francesa. En ella habrá 400 zapatillas personalizadas por los mejores artistas e ilustradores, entre ellos dos o tres españoles, en la que se considera la exposición de este tipo más grande del mundo.

Ruano ha mostrado su ilusión por acudir a esta cita, para la cual ya ha personalizado una Air Jordan 1 que recibió de la galería a finales de julio y que pintó en dos días. Las zapatillas ya se encuentran en París, preparadas para la exposición.

Unas deportivas personalizadas por Pablo Ruano.

La temática era libre pero Pablo, hijo del artista malagueño fallecido en 2014 Dámaso Ruano, al que recuerda siempre; escogió el grafiti: "Este tema representa lo que soy, el color, con lo que me identifico del arte urbano. No soy grafitero pero sí me siento muy identificado con sus colores".

"Estoy muy contento, muy ilusionado y para mí es un reto", ha declarado el malagueño, quien ha añadido que se trata de "un sueño". Participar en esta muestra fue casi por casualidad, cuando vio una zapatilla customizada y que se estaba preparando esta exposición, lo que le llevó a enviar un mensaje a través de redes sociales a la galería francesa.

Le dijeron que les quedaba un pie libre después de que enviara una fotografía de unas Air Jordan que acababa de pintar para un encargo con la imagen de Goku. La exposición de zapatillas personalizadas más grande del mundo estará abierta hasta el 14 de noviembre de 2021, indica la Galería Sakura, donde 400 artistas internacionales exhibirán el trabajo realizado por cada uno en las legendarias Air Jordan 1.

Artistas callejeros, pintores e ilustradores de Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Corea, Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Rusia, Serbia, Singapur, Eslovenia, Suiza, Tailandia, Turquía o Ucrania estarán presentes en esta cita internacional en París.

En sus inicios, Pablo Ruano creó su propia página de Facebook donde va colgando sus encargos, que no se ciñen únicamente a zapatillas Converse, Vans o Air Jordan, sino de todo tipo; y otras prendas como chaquetas vaqueras, patucos, mochilas, pero también troncos de árbol, platos, tazas, carteras o monopatines.

"Como trabajo por encargo he pintado de todo. Once años han dado para mucho", ha recordado, añadiendo sus participaciones en exhibiciones en directo en tiendas de Vans y también en centros comerciales como El Corte Inglés y en marcas que trabajan con este así como la impartición de cursos de la mano de Pebeo.

Entre sus próximas aventuras está un curso online en Habbility, la plataforma de formación para artistas de todos los niveles y disciplinas creada por el malagueño Juan Pineda.

"Sigo en mi nube y muy agradecido a la Galería Sakura por darme la oportunidad de participar en septiembre en la que será quizá la exposición de zapatillas más grande jamás realizada hasta la fecha", ha finalizado este artista malagueño

