La fiesta aérea gratuita para visitar en familia el 6 de septiembre: 33 aeronaves, acrobacias y paracaidismo

Las claves

Las claves Generado con IA El festival aéreo de Torre del Mar se celebra del 4 al 6 de septiembre y es gratuito para toda la familia. El evento contará con 18 unidades de exhibición y más de 33 aeronaves, incluyendo cazas, aviones militares y patrullas acrobáticas. La Formación Mirlo, con los nuevos Pilatus PC-21, debutará en el festival con una de sus primeras actuaciones públicas. El sábado destaca el Sunset Air Show al atardecer y el domingo la exhibición principal se extenderá durante casi cuatro horas.

Cada primer fin de semana de septiembre, Torre del Mar acoge una de las citas más importantes del calendario aeronáutico español, con miles de personas llegadas de toda España para ver de cerca cazas, patrullas acrobáticas y aviones militares.

Este año, el festival aéreo de la localidad se celebrará durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, en la undécima edición de un evento gratuito y accesible para toda la familia.

No hace falta entrada ni reserva, basta con acercarse al litoral y buscar un buen sitio para ver el espectáculo.

Habrá 18 unidades de exhibición y más de 33 aeronaves en el aire, repartidas entre equipos civiles, cuerpos institucionales como la Guardia Civil o la Policía Nacional, y unidades militares de primer nivel.

Entre estas últimas destacan el Eurofighter C-16, el avión de transporte A400M, el helicóptero NH90 y la Patrulla ASPA, además de la PAPEA, la patrulla de paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio.

Pero si hay un nombre que va a acaparar buena parte de las miradas este año es el de la Formación Mirlo. Se trata de una unidad de reciente creación que pilota los nuevos Pilatus PC-21 y que debutará en Torre del Mar con una de sus primeras actuaciones públicas.

El director del festival, Pablo González, la ha definido como "una formación muy especial" y ha avanzado que verla volar sobre el litoral "va a ser espectacular".

Uno de los momentos más esperados es el sábado 5 de septiembre por la tarde-noche, con el ya clásico Sunset Air Show: cinco actuaciones y casi dos horas de vuelo que arrancan sobre las 20:00 horas y se prolongan hasta las 22:00-22:15 horas aproximadamente.

Es el momento en el que las aeronaves se ven primero recortadas contra la puesta de sol y después, ya de noche, con juegos de luces que suelen ser de los momentos más fotografiados del festival.

La segunda, y la más multitudinaria, es la jornada central del domingo 6 de septiembre. Con 19 bloques operativos programados, la exhibición se extenderá cerca de cuatro horas, entre las 11:30 y las 15:15-15:30 horas.

Desde el viernes, el Paseo Larios se llena de puestos dedicados al mundo de la aviación, con productos y artículos especializados para los aficionados. El sábado por la mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas aproximadamente, se celebra la tradicional firma de pósters con pilotos y patrullas, donde este año también participará por primera vez la Formación Mirlo.

Para los más pequeños habrá una exhibición de aeromodelismo con maquetas y modelos a escala, mientras que la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio realizará distintas exhibiciones el viernes y el sábado.

Según ha adelantado la concejala de Tradiciones Populares, Juventud y Educación, Lourdes Piña, la ocupación hotelera en Torre del Mar para ese fin de semana está prácticamente completa.

Detrás de tres días de exhibiciones hay meses de trabajo y un dispositivo de seguridad considerable. En la organización participan, entre otros, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios y el Hospital Comarcal de la Axarquía, además de las áreas municipales de Limpieza, Playas y Socorrismo, el Aeroclub de la Axarquía y el propio aeródromo.