La Policía caza a un ladrón reincidente tras once robos en vehículos en Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga a un hombre de 40 años, autor de once robos en el interior de vehículos. Los robos se cometieron en una zona muy concreta de la localidad y en un corto periodo de tiempo, utilizando el método de fractura del cristal del automóvil. El detenido, multirreincidente en este tipo de delitos, fue localizado y arrestado cerca de su domicilio tras un plan policial de vigilancia. La identificación del sospechoso fue posible tras analizar denuncias, establecer patrones de horario y modus operandi similares en los delitos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vélez-Málaga al autor de once robos en interior de vehículo, quien, además, era multirreincidente en este tipo de delitos.

El mismo fue detenido en las inmediaciones de su propio domicilio por miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Los once robos con fuerza en interior de vehículo habían sido perpetrados en una zona muy concreta de la localidad, y en un espacio de tiempo también muy acotado.

Por ello, los investigadores de la Policía Judicial de la Comisaría de Vélez-Málaga, en concreto, el grupo UDEV-Patrimonio, comenzaron las investigaciones a raíz de todas las denuncias interpuestas.

Todas ellas fueron analizadas minuciosamente dando una franja horaria coincidente, lugares cercanos y un modus operandi similar; fractura del cristal del automóvil en la mayoría de los casos.

Tras numerosas gestiones, los agentes lograron la identificación del autor, un varón de 40 años, que al no ser localizado se le insertó una requisitoria policial de detención por robo con fuerza, dando cuenta de la misma al resto de servicios policiales.

Se estableció un plan de actuación en torno a los lugares que pudiera frecuentar el investigado. Finalmente, fue detenido por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana próximo a su propio domicilio. El arrestado cuenta con varias detenciones anteriores por hechos similares a los aquí expuestos.