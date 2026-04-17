Importante incendio en el polígono industrial de Cajiz (Vélez-Málaga): ya hay cuatro naves afectadas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio se ha declarado en el Polígono Industrial de Cajiz, en Vélez-Málaga, generando una gran columna de humo visible desde varios puntos. El fuego comenzó en una nave dedicada a los textiles en la calle Guirnaldas sobre las 16:35 horas. Cuatro naves industriales se han visto afectadas hasta el momento por el incendio. En la zona trabajan Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y sanitarios del 061, aunque estos últimos no han tenido que intervenir hasta ahora.

Un importante incendio se ha declarado en el Polígono Industrial de Cajiz, que deja a esta hora de la tarde una importante columna de humo visible desde diferentes puntos de la Axarquía.

Al parecer, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, una nave dedicada a los textiles habría empezado a arder hacia las 16.35 horas en la calle Guirnaldas del citado polígono.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y sanitarios del 061, aunque explican que no han tenido que actuar hasta el momento.

Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga han explicado que hasta ahora se han visto afectadas un total de cuatro naves e insisten en que el operativo se encuentra en la zona.

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