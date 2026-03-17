Vélez-Málaga se incorpora al Consorcio Metropolitano de Transporte: los billetes serán un 80% más baratos

Las claves nuevo Generado con IA Vélez-Málaga se incorpora al Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Málaga, mejorando la movilidad interurbana. El precio del billete Vélez-Málaga-Málaga capital bajará de 3,96 a 0,95 euros, y a 0,76 euros para menores de 30 años. El trayecto Vélez-Málaga-Rincón de la Victoria costará 0,71 euros (0,57 euros para menores de 30), lo que supone ahorros de hasta el 80%. Los usuarios frecuentes podrán ahorrar más de 1.500 euros al año; la integración será efectiva a partir del 1 de mayo.

El municipio de Vélez-Málaga da un "paso histórico" al integrarse en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM), una medida que permitirá mejorar las conexiones de transporte público y generar importantes beneficios económicos para los vecinos en el precio del billete de autobús.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha confirmado el anuncio durante su visita institucional al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde se reunió con el alcalde, Jesús Lupiáñez, para revisar los detalles de la incorporación al sistema metropolitano.

La entrada de la ciudad se produce tras la solicitud formal del Ayuntamiento, aprobada en pleno el 14 de diciembre de 2023, y después de un análisis técnico y económico que concluyó que la medida supondrá mejoras significativas en la movilidad interurbana.

Entre las principales ventajas destaca el ahorro económico para los usuarios. Actualmente, el billete entre Vélez-Málaga y Málaga capital cuesta 3,96 euros, pero con la tarjeta del Consorcio se reducirá a 0,95 euros, lo que representa un descuento del 76% por viaje. Para los menores de 30 años, la tarifa será aún más reducida, situándose en 0,76 euros, un ahorro superior al 80%.

El trayecto entre Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria también se beneficiará de reducciones importantes: de los 2,37 euros actuales a 0,71 euros con la tarjeta de transporte (1,66 euros menos por viaje) y a 0,57 euros para menores de 30 años, con un ahorro de 1,80 euros por trayecto.

Si se traduce a cifras anuales, los usuarios habituales podrían ahorrar más de 1.500 euros al año, mientras que los menores de 30 años superarían los 1.660 euros de ahorro anual. La aportación municipal para 2026 se estima en 64.564 euros, prorrateada desde el momento de la incorporación.

El alcalde Jesús Lupiáñez ha destacado la importancia de esta medida, que no solo facilitará los desplazamientos de los vecinos, sino que también conectará plenamente Vélez-Málaga con el área metropolitana de Málaga.

En la reunión han participado también el director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía, José Miguel Casasola, la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales, y el director gerente del Consorcio Metropolitano del Área de Málaga, Francisco Javier Berlanga. Por parte del Ayuntamiento asistieron los concejales de Movilidad e Infraestructuras, Celestino Rivas y Jesús María Claros.

El proceso de integración continuará con la aprobación de las condiciones de incorporación en pleno municipal y su ratificación por el Consejo de Administración del Consorcio, lo que permitirá formalizar la entrada a partir del 1 de mayo.