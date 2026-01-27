Una narcolancha se refugia por primera vez en el Puerto de Caleta de Vélez, según Jucil: "Saludaban a cámara"

Las claves nuevo Generado con IA Una narcolancha se refugió por primera vez en el Puerto de Caleta de Vélez durante un fuerte temporal en la costa malagueña. Los tripulantes de la embarcación, con los rostros cubiertos, saludaron a las cámaras y se mostraron desafiantes ante quienes los observaban. La asociación Jucil denunció la impunidad de los narcotraficantes y criticó la falta de presencia de la Guardia Civil durante el incidente.

El fuerte temporal que está afectando al litoral malagueño desde el pasado fin de semana ha obligado incluso a buscar refugio hasta a los narcotraficantes. La escena vivida anoche en el Puerto de la Caleta de Vélez rozaba el surrealismo. El embarcadero era testigo por primera vez de cómo una supuesta narcolancha se resguardaba del mal tiempo en sus instalaciones, sin importarle a sus tripulantes que les grabaran, riéndose incluso de aquellos que estaban observando los hechos.

Así lo han denunciado este martes desde la asociación Jucil. Al parecer, los hechos ocurrieron en la noche del domingo, uando en pleno temporal en la costa malagueña una supuesta narcolancha entró al puerto de Caleta de Vélez para refugiarse, algo que no había ocurrido hasta ahora, según han señalado desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.



En las imágenes difundidas por Jucil se observa a una embarcación semirrígida con cinco motores llegando a la zona de barcos pesqueros de este puerto, con tres tripulantes que tapan sus rostros con capuchas y bragas en el cuello, mientras hacen gestos a quienes les están grabando.

La asociación ha denunciado que los tripulantes "saludan a cámara" mientras se resguardan del temporal en este puerto y han lamentado "la impunidad" con la que actúan sobre el terreno. "Resulta inconcebible que en un Estado de derecho el narco acceda a un puerto de Málaga con la misma tranquilidad con la que cualquiera (Pedro) entra en su casa", han añadido.



Asimismo, han criticado que "otra vez más, el narcotráfico se impone ante un Estado ausente" por una "nueva ausencia de la Guardia Civil".