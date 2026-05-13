Torremolinos reivindica en Madrid su identidad y raíces a través de una nueva campaña turística

La alcaldesa Margarita del Cid con varios de los invitados.

Las claves

Las claves Generado con IA Torremolinos ha presentado en Madrid su nueva campaña turística 'Tremendo Torremolinos', destacando sus raíces e identidad local. La campaña cuenta con la participación de figuras locales como los bailaores José Losada “Carrete” y Borja Cortés, la nadadora Carmen Balbuena y la drag queen Alma DeSoul. El enfoque promocional prioriza el alma humana y la esencia cosmopolita del municipio, utilizando fotografía cuidada y sonido ambiente real para conectar emocionalmente. La iniciativa busca alejarse de la imagen tradicional de sol y playa, mostrando una mirada interna y honesta de Torremolinos.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha presentado este miércoles en el Espacio Almagro de Madrid una innovadora apuesta promocional. Una campaña turística llamada Tremendo Torremolinos ante 160 profesionales del sector.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha desvelado una estrategia que prioriza el alma humana sobre la postal clásica. “Nuestra apuesta con esta campaña es apelar a nuestra identidad, a nuestras raíces, ese carácter vanguardista, de modernidad, de siempre un paso por delante, pero sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos”, destacó.

El vídeo promocional cuenta con rostros locales como los bailaores José Losada “Carrete” y Borja Cortés, la nadadora Carmen Balbuena y la drag queen Alma DeSoul.

Un momento de la presentación de la campaña turística de Torremolinos en Madrid.

Estos protagonistas simbolizan la libertad y la esencia cosmopolita de la localidad malagueña. Del Cid ha subrayado la singularidad del proyecto: “Hacer algo diferente en materia de promoción turística es complicado, sobre todo hacerlo bien. Y creo que estamos ante una excelente campaña”.

El enfoque busca retratar el municipio desde una mirada interna y honesta. Tras el éxito histórico de 2025, la ciudad mantiene su crecimiento hacia la excelencia en 2026.

La campaña utiliza una fotografía cuidada y sonido ambiente real para conectar emocionalmente con el espectador, alejándose de las tradicionales imágenes de sol y playa.

Finalmente, la alcaldesa cerró su intervención con un guiño a la capital y al carisma de sus vecinos : “Hay un Torremolinos para cada persona... De Madrid al cielo, y de Torremolinos, a la gloria”, concluyó citando al veterano artista Carrete.