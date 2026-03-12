Comienza la deliberación sobre la culpabilidad o no de Marco por asesinar a Paula, su ex, en Torremolinos

Los nueve miembros del jurado popular que juzgan a un acusado de asesinar a su exnovia Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023 y de supuestamente maltratarla durante la relación deliberan ya sobre la culpabilidad o no del acusado en estos delitos, tras haberles entregado en la mañana de este jueves el objeto del veredicto.

La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, han mantenido sus conclusiones iniciales, por las que piden que se condene al acusado a 28 años de prisión por los delitos de asesinato con alevosía y de malos tratos habituales, ambos en el ámbito de la violencia de género.

La defensa sí ha modificado su escrito inicial, en el que sostenía la inocencia de su cliente, al señalar ahora a un posible delito de homicidio, con las circunstancias que atenúan la pena de drogadicción y de confesión; mientras que pide la absolución del delito de malos tratos continuados.

Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, las preguntas que tendrán que responder los jurados van encaminadas, sobre todo, a determinar si hubo o no premeditación; es decir, si tenía preparado acabar con la vida de su exnovia; lo que marcaría la diferencia entre homicidio y asesinato.

Asimismo, el Tribunal popular también tendrá que responder a otras preguntas sobre las circunstancias atenuantes planteadas por la defensa y sobre si han quedado o no acreditados los malos tratos por los que ha sido acusado. La previsión es que el veredicto pueda ser leído este próximo viernes.

Este jurado popular juzga desde el lunes a este hombre, que en su declaración se reconoció culpable, pero aseguró que la muerte de la mujer, que presentaba 16 puñaladas, se produjo en un forcejeo durante una pelea en la que ella tuvo el cuchillo "en todo momento" y admitió que tenían "una relación tóxica", pero negó que la maltratara.

"Nos vimos envueltos en una pelea con cuchillo enmedio y provoqué la herida mortal al empujar su brazo para desviar los golpes", dijo en el juicio, considerando que cometió "el error más grande de mi vida" y quiso expresar su "arrepentimiento sincero" a la familia de la víctima, personada como acusación particular, con el letrado Guillermo Smerdou.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023 en La Carihuela. Según los escritos de acusación, la relación comenzó en 2020 y tuvieron un hijo en común, residiendo primero en Benalmádena los tres y dos hijos anteriores de la mujer. Ya durante la relación el procesado "intentaba aislar a Paula", a la que no dejaba salir a trabajar.

Incluso, añaden, durante el embarazo "no la dejó ir al ginecólogo" e intentaba "desacreditar a su pareja" como madre. En esa relación, "era común que Paula presentara lesiones externas evidentes, pero siempre decía que se había caído"; además de que no se podía maquillar "por celos del acusado", que le controlaba las tarjetas de crédito y las conversaciones con la familia.

Las acusaciones sostienen que le decía frases como "sin mí no eres nadie" o "te voy a hacer lo mismo que a Sibora", en relación con su expareja. Alquilaron un apartamento encima de un local donde trabajaba la mujer, donde se instalaron juntos, aunque ella en mayo de 2023, comenzó una relación en secreto con un compañero de trabajo.

El día antes de los hechos, dicen, él realizó averiguaciones y supo que estaba en casa de su compañero de trabajo, por lo que le dijo que ya había abandonado la casa, lo que en realidad "era mentira". Según sostienen, quería "tenderle una trampa" para que volviera "y poder ejecutar el ataque y posterior muerte de Paula".

El 17 de mayo los trabajadores del bar situado debajo de la casa comenzaron a escuchar gritos de auxilio de Paula. "En una discusión, le asestó varias cuchilladas con el cuchillo profesional de cocina que días antes había sustraído del bar hasta causarle la muerte", dice el fiscal, y supuestamente le asestó la última, "mortal, por la espalda", tras lo que huyó aunque fue detenido después.

Este caso llevó a iniciar una nueva investigación en esta ocasión por la muerte de otra expareja, Sibora, desaparecida desde 2014, y permitió encontrar en 2023 su cuerpo oculto detrás de una pared, tras las manifestaciones espontáneas del acusado al respecto. En esta causa, que también se juzgará por otro jurado popular, el fiscal solicita 22 años de prisión.

Además de estos dos procedimientos, a este acusado le consta una sentencia condenatoria, dictada por conformidad en 2024, como autor de un delito de amenazas graves respecto a otra pareja sentimental distinta.