Testigos en el juicio del crimen de Paula en Torremolinos: “La maltrataba, la sedaba y la controlaba”

Marco, el acusado de asesinar a su ex, en el juzgado. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Testigos en el juicio aseguran que Marco R. maltrataba, sedaba y controlaba a Paula, la víctima. Paula confesó a sus compañeros de trabajo que sufría malos tratos, pero tenía miedo de denunciar por temor a no recuperar la custodia de sus hijos. Amigos y familiares relatan que el acusado controlaba las tarjetas, el maquillaje y las comunicaciones de Paula. Policías explicaron que siguieron discretamente a Marco R. por sospechas tras la desaparición previa de Sibora, pero él no colaboró en la investigación.

Testigos que han declarado este martes en el juicio contra Marco R., el presunto asesino de dos de sus parejas en Torremolinos (Málaga), han asegurado durante la vista popular por el crimen de una de ellas, Paula, en mayo de 2023, que la maltrataba, sedaba y controlaba.

En la segunda sesión del juicio con jurado, que se celebra en la Audiencia Provincial de Málaga, al procesado se le juzga solo por el crimen de Paula, ya que el otro asesinato, el de Sibora, su anterior pareja y cuyo cadáver fue hallado en el mismo municipio emparedado tras nueve años desaparecida, será juzgado en otro procedimiento.

Los responsables del restaurante en el que trabajaba Paula han indicado durante su declaración que la víctima les reconoció que el acusado la maltrataba pero que no quería denunciarlo porque tenía miedo a que ello afectara a que le devolvieran a sus tres hijos, declarados en desamparo en 2022.

Han mantenido que quisieron denunciar pero que ella insistió en que no lo hicieran ya que le quedaba poco para poder tener de nuevo a sus hijos y que en cuanto ello sucediera lo dejaría.

La responsable del establecimiento ha relatado que Paula le reconoció que no solo la maltrataba sino que creía que la sedaba y tenía miedo.

"Paula era la alegría del restaurante, ha afirmado su jefa, al tiempo que ha señalado que era muy responsable y que para ella sus hijos estaban por delante de todo.

Uno de los compañeros del trabajo ha asegurado que Paula tenía "pánico" al acusado y que le llegó a confesar que además de maltratarla, sospechaba que la sedaba.

Otra testigo, amiga de Paula, ha subrayado que no la dejaba maquillarse, ir sola e incluso le controlaba las tarjetas de crédito y las conversaciones con ella y con la familia, extremo que también ha confirmado la hermana que ha dicho que siempre que hablaba con ella por videoconferencia estaba él a su lado.

La madre y la hermana de Paula han reconocido que creían que era muy cerrado y celoso pero que eran desconocedoras de que fuera una mujer maltratada.

Investigación

Este martes también han comparecido varios policías que han reconocido que conocían al acusado debido a la desaparición de Sibora, que el acusado seguía preguntando en ocasiones por la investigación, pero que ellos debido a las sospechas de su implicación le hacían un "discreto" seguimiento.

Preguntados por las acusaciones sobre si colaboró cuando fue detenido han negado que lo hiciera y han explicado que aunque llegó a decir que había cometido "una locura" (en referencia a Paula) no ayudó en la investigación ni facilitó los datos para saber el lugar en que había escondido el cuerpo de Sibora.