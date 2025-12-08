Muere un hombre en Torremolinos tras ser reducido por la Policía Nacional: intentaba robar en una tienda

El suceso se produjo en la calle Hoyos de Torremolinos. Torremolinos se queja

Un hombre de 35 años falleció en Torremolinos tras ser reducido por la Policía Nacional al intentar robar en una tienda de telefonía. El suceso ocurrió el domingo en la calle Hoyos, donde el hombre fue retenido por el personal del establecimiento en un estado de gran agitación. La Policía y los servicios sanitarios intentaron reanimarlo tras entrar en parada cardiorrespiratoria, pero no lograron salvarle la vida. Se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y la realización de la autopsia.

La llamada de emergencia se produjo sobre las 19:45 horas y fue la Policía Nacional la que solicitó la asistencia médica para atender a un hombre que había entrado en parada cardiorrespiratoria, según ha informado a EFE el 112.



Los agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento, en la calle Hoyos, por un presunto robo con violencia después de que fueran alertados de que el personal del establecimiento había conseguido retenerlo en la tienda, pero se encontraba en un gran estado de agitación.





La Policía acudió al lugar tras el aviso para detenerlo pero entró en parada cardiorrespiratoria y aunque los agentes, como los servicios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, le practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), estas resultaron infructuosas.



Tanto la Policía como el 061 confirmaron el fallecimiento y se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y su correspondiente autopsia.