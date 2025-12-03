La Fiscalía investiga el presunto acoso sexual del secretario general del PSOE de Torremolinos a una militante

Las claves nuevo Generado con IA Una militante del PSOE de Torremolinos ha denunciado por presunto acoso sexual al secretario general local, Antonio Navarro. El PSOE provincial ha confirmado la denuncia y el caso está siendo examinado por el Órgano contra el Acoso del partido. La militante presentó como prueba varios mensajes de WhatsApp con comentarios inapropiados atribuidos a Navarro. El PSOE de Málaga reitera su compromiso con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres.

Una militante del PSOE de Torremolinos ha denunciado ante la Fiscalía de Málaga el presunto acoso sexual al que habría sido sometida por parte del actual secretario general de la formación socialista en la localidad de la Costa del Sol, Antonio Navarro.

Así lo ha confirmado en la noche de este miércoles el PSOE provincial, que ha emitido un comunicado oficial en el que alude a la citada denuncia y confirma que el caso está siendo examinado e investigado por el Órgano contra el Acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Un ente que, según se precisa en el escrito, "trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

"Cuando esta dirección provincial ha tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida", insisten desde el PSOE.

Asimismo, apuntan que en el supuesto de que la Fiscalía abriese diligencias, la dirección provincial "formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo a nuestros Estatutos y Reglamento".

El PSOE de Málaga manifiesta, además, su compromiso "inquebrantable" con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres.

La documentación aportada en la denuncia, según informa Sur, incluye un intercambio de mensajes de WhatsApp entre la presunta víctima y el presunto agresor.

Algunos de los mensajes se remontan a septiembre de 2021. "No me esquives, que te quiero meter ficha", llega a decir, supuestamente, Navarro a la afectada, a la que le insiste con: "Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza". En otros mensajes afirma: "Es que estás muy buena", para añadir, "¿Ese escote lo has tenido siempre?".

No es el único caso por supuesto acoso sexual que salpica al PSOE en los últimos meses. Hay que recordar que el exfontanero de Pedro Sánchez, Paco Salazar, dimitió el pasado verano de la Ejecutiva del PSOE y fue apartado de su cargo en Moncloa tras conocerse que varias mujeres le señalaban por acoso sexual.

Varias mujeres publicaron esas denuncias la misma mañana en la que iba a celebrarse el Comité Federal que iba a aupar a Salazar como miembro de la Secretaría de Organización tras el estallido del caso Cerdán que obligó a remodelar la dirección.