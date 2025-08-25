Resuelven el robo de 57.000 euros a una responsable del restaurante Casa Juan de La Carihuela (Torremolinos)

La Policía Nacional ha resuelto el robo de película que sufrió una de las responsables del restaurante Casa Juan (Los Mellizos) de La Carihuela, en Torremolinos. La operación se ha saldado con tres detenidos, entre los que figura el autor material de los hechos, que asaltó a la mujer cuando salía con su vehículo desde el parking del establecimiento. El ladrón se hizo con la recaudación de una semana, 57.000 euros.

Los hechos ocurrieron a las 13.30 horas del 16 de junio. Como adelantó en exclusiva en su día EL ESPAÑOL de Málaga, cuando la víctima circulaba con el vehículo, donde trasladaba la recaudación del negocio, que llevaba siete días sin extraerse. El dinero, un total de 57.000 euros, se encontraba guardado en un bolso que la mujer había colocado en el asiento del copiloto.

Tras salir del parking, ubicado en la calle Niña de Oro y al llegar al cruce del pasaje Ciudad de Porcuna, concretamente bajo un pequeño túnel que hay en la zona, un individuo apareció de forma repentina en un paso de peatones, según las fuentes consultadas.

En ese momento, intentó acceder al interior del vehículo, pero al encontrarse con las puertas bloqueadas con pestillo, rompió de un golpe el cristal de la ventanilla del copiloto, logrando hacerse con el bolso. En cuestión de segundos, el autor del robo emprendió la huida, llevándose tanto la recaudación como las pertenencias personales de la víctima, que iban dentro.

Afortunadamente, la persona que conducía el coche no resultó herida durante el asalto, más allá de los trozos de vidrio que cayeron sobre ella; aunque ha quedado muy afectada psicológicamente por lo sucedido.