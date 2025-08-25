Resuelven el robo de 57.000 euros a una responsable del restaurante Casa Juan de La Carihuela (Torremolinos)
Hay tres personas detenidas en relación con los hechos. El autor material había huido a Barcelona utilizando una identidad falsa.
Más información: Violento robo en La Carihuela: le asaltan en su coche y se llevan 57.000 euros de la recaudación de su restaurante
La Policía Nacional ha resuelto el robo de película que sufrió una de las responsables del restaurante Casa Juan (Los Mellizos) de La Carihuela, en Torremolinos. La operación se ha saldado con tres detenidos, entre los que figura el autor material de los hechos, que asaltó a la mujer cuando salía con su vehículo desde el parking del establecimiento. El ladrón se hizo con la recaudación de una semana, 57.000 euros.
Los hechos ocurrieron a las 13.30 horas del 16 de junio. Como adelantó en exclusiva en su día EL ESPAÑOL de Málaga, cuando la víctima circulaba con el vehículo, donde trasladaba la recaudación del negocio, que llevaba siete días sin extraerse. El dinero, un total de 57.000 euros, se encontraba guardado en un bolso que la mujer había colocado en el asiento del copiloto.
Tras salir del parking, ubicado en la calle Niña de Oro y al llegar al cruce del pasaje Ciudad de Porcuna, concretamente bajo un pequeño túnel que hay en la zona, un individuo apareció de forma repentina en un paso de peatones, según las fuentes consultadas.
En ese momento, intentó acceder al interior del vehículo, pero al encontrarse con las puertas bloqueadas con pestillo, rompió de un golpe el cristal de la ventanilla del copiloto, logrando hacerse con el bolso. En cuestión de segundos, el autor del robo emprendió la huida, llevándose tanto la recaudación como las pertenencias personales de la víctima, que iban dentro.
Afortunadamente, la persona que conducía el coche no resultó herida durante el asalto, más allá de los trozos de vidrio que cayeron sobre ella; aunque ha quedado muy afectada psicológicamente por lo sucedido.
En su huida, al autor material de los hechos se le cayó el teléfono móvil que recogió un testigo y se lo entregó a la policía. La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo 1 de UDEV de la Comisaría Local de Torremolinos, determinó que a escasos metros del lugar de los hechos una mujer esperaba a bordo de un vehículo de alquiler para facilitar la huida al asaltante, la cual también ha sido arrestada por su implicación.
Tras la reconstrucción de lo sucedido y mediante diversas técnicas investigativas, se logró la identificación del autor material, quien se habría fugado haciendo uso de una identidad falsa. Finalmente, esta persona fue localizada y detenida en Barcelona al haberle sido insertada una requisitoria policial por los investigadores.
Asimismo, se pudo determinar la complicidad como autor necesario de uno de los posibles testigos, el cual rondaba continuamente y seguía de cerca los movimientos de la víctima para conocer sus rutinas. Para facilitar la sustracción llegó a pinchar la rueda trasera del automóvil de la perjudicada y simuló que lo que pretendía era ayudarla -al parecer porque la misma estaba “desinflada”-, y así poder robar del interior del turismo el dinero al descuido, si bien, esta táctica no salió como esperaban y tuvieron que pasar a violentar la ventanilla.
A los tres detenidos se les imputa un delito de robo, quedando constatado que se trataba de un plan estudiado y preestablecido en el cual el reparto de funciones estaba plenamente marcado y que tenía como objetivo el robo de la recaudación del establecimiento.