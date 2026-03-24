Buscan a Alejandro Navarro, desaparecido desde hace casi dos años, en un punto limpio de Ronda: "Hemos pedido ayuda"

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha intensificado la búsqueda de Alejandro Navarro, desaparecido desde mayo de 2024, en el entorno del Punto Limpio de Ronda. La familia de Alejandro ha solicitado ayuda visible y lleva meses colaborando con la policía en la investigación, recorriendo varias ciudades de España en su búsqueda. Alejandro, de 25 años, desapareció tras salir de casa sin teléfono, dinero ni documentación, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. La familia mantiene la esperanza y asegura que cada vez tiene más fuerza para encontrar a Alejandro y terminar con el sufrimiento que comenzó el día de su desaparición.

La Policía Nacional ha intensificado la búsqueda de Alejandro Navarro en los últimos días. La familia perdió la pista del joven, de 25 años en el momento de la desaparición, el pasado 4 de mayo de 2024. Desde entonces, su tía, Inmaculada Ríos, se levanta cada mañana pensando en que va a ser "el día", en mayúsculas. Ese en el que se reencuentren con él después de tanto tiempo, pero los meses van pasando y la desesperación se hace con ellos.

Tras meses de silencio y sin novedades, este martes, toda la familia lleva desde las siete de la mañana con la Policía Nacional en el entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de La Dehesa, según ha confirmado la propia tía de Alejandro, Inmaculada Ríos, conocida en su entorno como Tata. La mujer ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que la propia familia ha sido la que solicitó ayuda "visible" tras meses en constante contacto con el inspector que lleva el caso de su sobrino.

"No paramos de buscar en todas partes. Hemos recorrido España entera. Mercadillos, ferias... Hemos contactado con la Policía de Tenerife, porque nos decían que podía estar en un hospital; hemos estado en Barcelona, Murcia, Extremadura, pero nada, ni rastro de Alejandro", cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga.

Alejandro Navarro.

Tras ser cuestionada por el motivo de este 'refresco' del caso de Alejandro, Inmaculada explica que no puede dar detalles al respecto. Desde la Policía Nacional han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que se ha intensificado la búsqueda; se desconoce si por contar con nuevas pruebas o hipótesis distintas a las iniciales. Siempre se barajó la de la fuga voluntaria, un extremo con el que la familia de Alejandro no estaba de acuerdo. "No podemos aportar más datos porque la investigación continúa abierta y está a cargo de organismos centrales", explican.

Aunque lo habitual es que con el paso de los años en una desaparición la familia "se vaya viniendo abajo", Inma asegura que para ellos es todo lo contrario. "Tenemos incluso más fuerza. No es querer que mi sobrino aparezca, sino que necesito que mi sobrino aparezca. Ojalá poder llamar a la prensa pronto para decir que lo hemos encontrado. Ojalá que aparezca con vida", decía este lunes, desesperada.

Inma no soporta llevar tantos meses sin movimiento y haciéndose tantas preguntas y desea con todas sus fuerzas poner fin al calvario que comenzó aquel 4 de mayo, por lo que pone en manos de la Policía todos sus ánimos para localizar a su sobrino, sea como sea, y acabar con tanto sufrimiento.

La historia de Alejandro

Alejandro Navarro, de 25 años, desapareció el 5 de mayo de 2024 en Ronda (Málaga) sin dejar rastro. Salió de casa sin teléfono, dinero ni documentación y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él, pese a que la familia denunció su desaparición ese mismo día.

Según la versión que Nuria, una tía de Alejandro que residía con él, dio en el momento de la desaparición, se fue solo con un bocadillo y dos refrescos para ir a trabajar al campo, aunque no le salió al final aquella tarea. Desde entonces, parece que se lo tragó la tierra.