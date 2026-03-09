Aviso amarillo por nevadas en la Serranía de Ronda: la cota de nieve se situará sobre los 1.000 metros de altitud

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha activado el aviso amarillo por nevadas en la comarca de Ronda, vigente desde las 00:00 hasta las 21:00 horas del martes. Se prevén acumulaciones de hasta dos centímetros de nieve sobre los 1.000 metros de altitud, con una probabilidad de entre el 20% y el 40%. Las precipitaciones más intensas se esperan entre las 12:00 y las 18:00 horas, con hasta un 90% de probabilidad de chubascos en Málaga capital. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados en Málaga, y entre 3 y 7 grados en Ronda, en una jornada fría y muy nubosa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas en la comarca de Ronda para este martes ante la llegada de una nueva situación de inestabilidad asociada al descuelgue de una dana sobre el noroeste peninsular, que afectará especialmente a Andalucía a lo largo de la jornada.

El aviso permanecerá activo desde las 00.00 hasta las 21.00 horas y contempla la posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta dos centímetros en 24 horas, con una probabilidad estimada de entre el 20% y el 40%. La cota de nieve se situará sobre los 1.000 metros de altitud.

Según la previsión de Aemet, las precipitaciones más significativas en la provincia podrían concentrarse entre las 12.00 y las 18.00 horas. En Málaga capital, la probabilidad de chubascos alcanzará el 90% durante esa franja horaria, en una jornada marcada por cielos muy nubosos o cubiertos y ambiente frío.

Las temperaturas se mantendrán bajas. En la capital malagueña los termómetros oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima, mientras que en Ronda se espera un día más gélido, con valores entre los 3 y los 7 grados.

El episodio de inestabilidad está relacionado con el rápido avance de la depresión en altura hacia el sur. La previsión apunta a que el centro de la dana se situará el martes sobre el Estrecho, generando una circulación de sureste a noroeste que favorecerá la presencia de nubosidad y precipitaciones en el sur peninsular.

Tras el paso de este sistema, la previsión meteorológica apunta a una mejora del tiempo en la provincia a partir del miércoles, cuando los cielos tenderán a abrirse y desaparecerá la probabilidad de precipitaciones, con un ascenso de las temperatura.