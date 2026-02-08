Solidaridad en Ronda: hoteles, voluntarios y cocineros se movilizan para atender a los desalojados

Las claves nuevo Generado con IA Ronda acoge a 555 vecinos desalojados de Grazalema y la Estación de Benaoján por el temporal, alojándolos en hoteles, casas y apartamentos solidarios. Voluntarios, empresas, cuerpos de seguridad y sanitarios participan activamente en el dispositivo de ayuda, coordinado por el Ayuntamiento y la alcaldesa. Cocineros locales reconocidos preparan a diario 650 menús en el pabellón deportivo para los afectados y el personal del operativo. Las instalaciones habilitadas cuentan con servicios médicos, ludoteca, animación infantil, biblioteca y un futuro servicio veterinario; Fundación Unicaja ha donado 50.000 euros para ayudas.

Ronda ha acogido, hasta el momento, a 555 vecinos que han sido desalojados por los efectos y riesgos del temporal que está azotando a Andalucía procedentes de los municipios vecinos de Grazalema (Cádiz) y la Estación de Benaoján, en Málaga.

En ambos casos, han sido evacuados de sus casas. Parte de ellos se han trasladado a Ronda, al pabellón deportivo de El Fuerte que ha habilitado el Ayuntamiento rondeño. La mayor parte de estos damnificados por la complicada situación meteorológica, proceden de Grazalema (485 de Grazalema y 70 de La Estación de Benaoján).

Así, Ronda sigue volcada con esta situación. Son muchas las empresas, colectivos, asociaciones, hermandades y voluntarios en general, además de profesionales de los cuerpos de seguridad y sanitarios, del Área de Gestión Sanitaria Serranía, entre otros; los que están atendiendo a los afectados.

De igual modo, han destacado "el espíritu solidario, entre el abatimiento y la conmoción por lo que está sucediendo". Estos vecinos no están durmiendo en el pabellón deportivo, en ningún caso, dado que han sido derivados a hoteles, apartamentos, casas rurales y viviendas particulares, que han ofrecido solidariamente sus camas, unas 300 personas --el resto de los alojados recibe otro tipo de ayudas--.

En este sentido, desde el Consistorio han destacado, además del gesto de sus propietarios, la gestión de los profesionales de la empresa municipal Turismo de Ronda, S. A., que encabeza el concejal Ángel Martínez, y cuyo gerente es Javier Criado.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, que está coordinando directamente el dispositivo, precisó este pasado sábado "que no es necesaria más ropa", ante la multitud de donaciones que están llegando. "Si fuese necesario, haríamos un llamamiento, gracias de corazón", señaló.

En este sentido, han pedido que cualquier ayuda se coordine con el Ayuntamiento, cuyo personal está disponible en el pabellón deportivo. También se ha habilitado un teléfono de atención de los vecinos desalojados, el 673084415.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento en un comunicado han destacado que se están sirviendo, a diario, en el pabellón deportivo 650 menús --en tandas de desayunos, almuerzos y cenas--, para las personas desalojadas y también para el personal que integra el dispositivo, gracias a un grupo de cocineros, "profesionales con un corazón de oro", ha destacado la regidora, que desde primera hora han respondido a esta situación.

En concreto, trabajan los chefs Benito Gómez de Bardal Ronda y Tragatá, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol; Miguel Herrera, con Food Truck y Rustic Experiencia Andalucía; José Luis Pascual, 'Chelu', de Quinto Tramo; Antonio Alfaro, de Ascari; Eduardo Dusa, de Parador Nacional; Ángel Luna, de la Escuela Infantil Ludus.

La empresa Rondainox ha aportado maquinaria y también, el Hotel Catalonia Reina Victoria y el Parador, con sus directores Javier González y José María Reverte, implicados.

Desde el Ayuntamiento han indicado que está previsto también habilitar un servicio veterinario en estas instalaciones, que además cuentan con ludoteca, animaciones infantiles, una gran pantalla, atención médica, biblioteca y un ropero, también con prendas nuevas. Desde el Consistorio han destacado que "Fundación Unicaja ha destinado 50.000 euros para ayudas mediante este dispositivo a los afectados".

También han valorado "las implicaciones del tejido social y cultural de la ciudad, de entes como Solidari@s en Ronda, Entre Bambalinas, con Ángel Manzano, Cruz Roja, con Antonio Lasanta, de las hermandades, con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, con su presidente Carlos Ramírez", entre otros.

También la alcaldesa ha vuelto a reiterar su agradecimiento a los cuerpos de seguridad como la Policía Local de Ronda, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CPB de Málaga, Protección Civil, La Legión y la UME, entre otros. Este domingo se celebrará una misa oficiada por el párroco de Grazalema, junto con sacerdotes de Ronda y la Serranía.

Por último, desde el Ayuntamiento han recordado que este pasado sábado la alcaldesa de Ronda recibió a los alcaldes de Grazalema y Benaoján, Carlos García y Guillermo Becerra, respectivamente, para seguir transmitiéndoles su apoyo y coordinar acciones. Paralelamente, desde el Ayuntamiento se sigue trabajando en subsanar las incidencias que ha provocado el temporal en Ronda, en la medida de los posible y, sobre todo, en el ámbito rural.