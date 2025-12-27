Una espectacular granizada en Ronda complica la circulación en la A-397 durante el aviso naranja

Las claves nuevo Generado con IA Una intensa granizada ha afectado la circulación en la carretera A-397, en la comarca de Ronda. El fenómeno se produjo durante un aviso naranja por fuertes precipitaciones y bajas temperaturas. Entre los kilómetros 13 y 20, en los términos municipales de Parauta e Igualeja, los vehículos pesados tienen prohibido adelantar debido al estado impracticable del asfalto.

El aviso naranja por fuertes precipitaciones, sumado a las bajas temperaturas en la comarca de Ronda, está complicando el tráfico en la carretera A-397 donde se ha producido una espectacular granizada hace apenas unos minutos, según ha captado uno de los responsables de la venta El Madroño, que ha compartido las imágenes en Facebook.

Así, según ha podido consultar EL ESPAÑOL de Málaga en la web de la DGT, entre el kilómetro 13 y el 20, dentro de los términos municipales de Parauta e Igualeja, los vehículos pesados tienen totalmente prohibido adelantar ante la situación del asfalto en estos momentos, difícilmente practicable. ¡Mucha precaución!

