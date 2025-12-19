Una alegría previa a la Lotería de Navidad: la ONCE reparte 350.000 euros en Ronda (Málaga)

El sorteo diario de la ONCE de este pasado jueves ha dejado una alegría antes del gran Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional en Ronda: un premio de 350.000 euros ha caído en el municipio malagueño, donde se han vendido un total de diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la Carrera del Espinel, gracias a la suerte de Carmen Jezabel García, la vendedora.

García es vendedora de la ONCE desde 2024, y ha repartido los premios en la Carrera del Espinel de la localidad, en su punto de venta junto a la panadería Patricia, ha indicado la ONCE en un comunicado.

"Estoy muy contenta, es un regalo de navidad", ha afirmado y ha añadido que "en estas fechas esta ayuda viene el doble de bien, poder comprar sin mirar los precios o tener un desahogo en una mala situación", ha agregado.

En sus menos de dos años, es la segunda vez que esta vendedora da un premio de esta magnitud, "y espero seguir dándolo hasta que le haya tocado a toda Ronda". "Aún estoy esperando a saber quienes han sido los afortunados, pero seguro que son personas a las que les hacía falta", ha afirmado la vendedora.

De igual modo, ha asegurado que "es una alegría muy grande, estoy deseando contárselo a todos". Este sorteo, dedicado al 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo de Montánchez en Cáceres, ha repartido también 350.000 euros en la capital gaditana con diez cupones y 315.000 euros con nueve en La Palma del Condado (Huelva). El resto de sus premios han ido a parar a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".