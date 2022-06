El accidente de tráfico que conmocionó a Ronda y Parauta: Diego, Elías y Cayetano perdieron la vida

En Ronda este miércoles no se hablaba de otra cosa. Allá por donde ibas estaban sus nombres acompañados de un "Qué lastima lo de los niños. Dios los tenga en su gloria". Pocos pueden entender cómo tres chavales de 22, 15 y 16 años han perdido la vida en un accidente de tráfico cuando huían de un radiopatrulla en la madrugada de un miércoles cualquiera de verano.

Diego era el conductor del vehículo y era el único que no era de Ronda. A sus 22 años, según ha podido confirmar este periódico, carecía de carné de conducir. Es el único de los tres que era de Parauta, un pueblo perteneciente también a la Serranía de Ronda. Allí, Katrin Ortega, la alcaldesa, ha decretado tres días de luto al igual que Ronda. "Como alcaldesa y representante de toda la corporación municipal quiero trasladar nuestro apoyo y cariño a las familias de las tres víctimas", ha expresado en un comunicado.

El conductor del vehículo, además de no tener carné, conducía un coche que no le pertenecía. El Mercedes-Benz, que quedó totalmente destrozado, era propiedad de la madre de uno de los menores, a la que le había quitado las llaves, según rezan las primeras informaciones. Al parecer, la familia no era consciente de que se había llevado el vehículo ni de que hubiera salido de casa aquella madrugada del martes al miércoles 29 de junio.

Según ha podido saber este periódico, en el coche también viajaba Elías, de 16 años, percusionista de la Banda de Música Arunda. "La Banda de Música Arunda está hoy de luto por la gran pérdida sufrida en el accidente de coche ocurrido en la pasada madrugada de D. Elías, percusionista de nuestra banda. Queremos transmitir desde estas líneas todo nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Elías, esta será siempre tu banda, nunca te olvidaremos, descansa en paz amigo", han escrito desde la orquesta.

El chico que viajaba en el asiento trasero era el más pequeño, Cayetano. Él tenía 15 años y estudiaba en el IES Pérez de Guzmán hasta que este trágico accidente le costara la vida. Desde el instituto también han querido dar el pésame a sus familiares y amigos.

Los hechos El suceso se conoció en torno a las 2.30 horas del miércoles. Un Mercedes-Benz se había despeñado por un terraplén tras salirse de un camino vecinal cercano a la A-374, la carretera limítrofe entre Cádiz y Málaga. Nada pudieron hacer los bomberos por salvar la vida de los chicos, más que solicitar el levantamiento de cadáveres a la autoridad judicial. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, el vehículo se encontraba haciendo maniobras sospechosas por Ronda. La Policía Nacional vio cómo estaba cometiendo la infracción y el conductor del vehículo se dio a la fuga al percatarse de la presencia de los agentes, que avisaron a la sala del 091 sobre la actuación de este coche. Tan solo unos minutos después, otra patrulla, pero esta vez de la Policía Local, que también fue alertada, notificó el accidente de un coche que resultaba tener las mismas características. La Guardia Civil de Tráfico sigue investigando las circunstancias del siniestro, aunque desde el primer momento se cree que la pérdida de tracción y el exceso de velocidad fueron claves para que el conductor que, como decíamos, no tenía carné, perdiera el control y acabaran cayendo desde unos diez metros de altura. Desde Europa Press añaden, además, que el conductor, de tenía antecedentes porque en septiembre de 2021 también fue identificado sin el debido carné. Tampoco llevaba cinturón de seguridad cuando ocurrieron los hechos; mientras que los otros dos menores sí lo llevaban.

