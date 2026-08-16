Fallece una mujer de 50 años en la playa de Rincón de la Victoria (Málaga)

Una imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias en Málaga. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 50 años ha fallecido en la playa de Rincón de la Victoria, Málaga. El cuerpo fue encontrado flotando en el agua a primera hora de la mañana del domingo. Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 10:15 horas y alertó a Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar y se desconoce la causa de la muerte.

Fallece una mujer de 50 años en la playa de Rincón de la Victoria en Málaga este domingo, cuyo cuerpo apareció flotando en el agua a primera hora del día, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía consultados por este periódico.

La sala de Emergencias recibió el aviso alrededor de las 10.15 horas. Testigos aseguraban que en el mar había un cuerpo flotando en el agua.

En ese momento se dio aviso a Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios que acudieron hasta el lugar de los hechos.

Los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida y solo pudieron confirmar el fallecimiento de una mujer de 50 años. Se desconoce la causa de la muerte de la víctima.