La Ruta de la Cuchara regresa a Rincón de la Victoria el próximo 20 de febrero: un guiso con una bebida por 4 euros

Presentación de la quinta edición de la Ruta de la Cuchara de Rincón de la Victoria. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

La Ruta de la Cuchara de Rincón de la Victoria arranca el próximo 20 de febrero y se podrá disfrutar de ella hasta el 1 de marzo. Esta quinta edición es una cita gastronómica ya consolidada en el calendario del municipio que este año contará con la participación de 27 restaurantes.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto al concejal de Turismo, Antonio José Martín, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACERV), José Antonio Villodres, han presentado esta nueva edición que repartirá un total de 3.700 euros en premios.

El regidor ha destacado que “este tipo de iniciativas suponen una importante promoción de nuestro patrimonio gastronómico y un apoyo directo a la hostelería del municipio. La Ruta de la Cuchara se consolida como un referente en gastronomía de calidad, sumándose al conjunto de acciones que desarrollamos durante todo el año”.

Por su parte, el concejal de Turismo ha recordado “el éxito de participación de la pasada edición, y que esperamos superar este año con una amplia variedad de platos y guisos típicos de la temporada”.

Los establecimientos ofrecerán un plato de cuchara o guiso acompañado de una bebida (caña, refresco o agua) al precio único de 4 euros. La ruta incluirá propuestas de cocina local, tradicional malagueña e incluso internacional, como sopa cachorreña con bacalao, potaje de hinojo, canelón de pringá en velo ibérico, cazuela de atún rojo con crujiente de su piel, caldereta de chivo con setas o frijoles negros a la jucateca, entre otros.

Premios y participación

La organización otorgará tres premios a los mejores platos, dotados con 1.000 euros para el primero, 700 euros para el segundo y 500 euros para el tercero, además de trofeo. Asimismo, se concederá un premio especial del público dotado con 500 euros.

Los restaurantes participantes en esta edición son: Absoluto, Alma Playa, Baluarte, Bar Miramar, Bendita Katalina, Bodega La Niña Inés, Café Bar Gala, Café D’Luna, Casa Celia, Chambao de María, Chiringuito El Muro Playa, El Abuelo, Evohé, Jul, La Chiflá, La Finca, La Perla Restaurante, La Quisquillosa Playa, LACALIZA, La Perla, Leche y Mie, Liceo Playa, Paka Paya, Puerto Niza Brasería, Restaurante El Invernadero, Sabor a Campo, Taberna Casa Eduardo y Taberna El Portón.

Además, visitar la ruta también tendrá recompensa para los clientes. Todos aquellos que lo deseen podrán participar votando a su restaurante favorito y entrar en el sorteo de cinco premios de 200 euros cada uno, que se entregarán en forma de chequera para gastar en los establecimientos participantes, de modo que todos los premios repercutan directamente en la hostelería local.

Para participar en el sorteo será necesario visitar al menos cuatro restaurantes de dos núcleos de población distintos y emitir el voto. Los platos y establecimientos ganadores se darán a conocer en un acto público en el que también se celebrará el sorteo de las cinco chequeras.

Un jurado profesional visitará de forma anónima los establecimientos para evaluar las propuestas gastronómicas.

Los visitantes contarán con un rutero con toda la información de la iniciativa, que también estará disponible a través de Google Maps en el siguiente enlace: https://n9.cl/e08415.

El concejal de Turismo ha subrayado que “esta acción se enmarca en la estrategia turística del Ayuntamiento en torno a la gastronomía, con el objetivo de impulsar y dinamizar el sector hostelero, dándole mayor visibilidad”. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACERV).

Toda la información de la Ruta de la Cuchara de Rincón de la Victoria está disponible en la página web de Turismo: https://turismoenrincon.es/ruta-de-la-cuchara