Confirmado por Rincón de la Victoria: incorporan cuatro nuevos autobuses para mejorar el transporte público

El concejal de Movilidad de Rincón de la Victoria con los nuevos autobuses. Ayuntamiento Rincón de la Victoria

Las claves nuevo Generado con IA Rincón de la Victoria incorpora cuatro nuevos autobuses a su flota de transporte urbano, gestionados por Rinconbus. La inversión para estos vehículos supera los 800.000 euros y ha sido financiada mayoritariamente con fondos municipales de los Presupuestos Participativos. La medida busca mejorar la calidad y capacidad del servicio de transporte público, respondiendo a una demanda ciudadana. El Ayuntamiento también está impulsando convenios para reforzar el transporte interurbano y avanzar en la modernización y sostenibilidad del sistema.

Rincón de la Victoria amplía su flota de autobuses. En concreto, han adquirido cuatro nuevos autobuses que se pondrán en funcionamiento de inmediato por parte de la empresa del servicio transporte urbano, Rinconbus.

La inversión, superior a los 800.000 euros, ha sido financiada en su mayor parte con fondos municipales procedentes de los Presupuestos Participativos, “atendiendo así a una de las principales demandas de la ciudadanía", según el concejal del Área de Movilidad y Transportes, Pablo Pardini.

En este sentido, Pardini ha asegurado que el objetivo es “dotar a la ciudad de opciones de transporte público asequibles, con un servicio que mejore tanto la calidad como la capacidad, afrontando así el reto de la movilidad que comparte Rincón de la Victoria con el resto de la provincia de Málaga”.

Además, ha explicado que “la llegada de estos autobuses supone el primer paso hacia la transformación del transporte público, que continuará con la licitación del nuevo servicio”.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción por la llegada de estos nuevos vehículos, señalando que “esta nueva flota supone un paso muy importante para mejorar el servicio que se presta a nuestros vecinos, y es la antesala de los importantes cambios que vamos a acometer en materia de transporte público y movilidad urbana”.

Asimismo, ha recordado que “la transformación de la movilidad en Rincón de la Victoria es una de las prioridades marcadas para esta Legislatura, y seguiremos trabajando para ofrecer alternativas de transporte público modernas, eficientes y sostenibles”.

Además de las mejoras en el transporte urbano, el Ayuntamiento viene trabajando para reforzar el transporte interurbano, otra de las principales demandas vecinales. Desde 2024 se han firmado diferentes convenios en esta materia.