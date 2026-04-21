Son las cinco de la tarde de un jueves cualquiera y llego tarde a mi cita. Corro esquivando Rolls-Royces y Lamborghinis buscando el atraque 17. Tengo la inauguración de la temporada 2026 del yate Malex London, atracado en Puerto Banús. Mientras me descalzo para entrar a la fiesta, me alegro enormemente de haber también inaugurado esa mañana la temporada de pedicura.

En la fiesta, organizada por la Cámara de Comercio Británica, compartimos champán y conversaciones con representantes destacados del mundo empresarial marbellí.

Me siento al lado de Kristina Szekely y lo primero que hace es darme su tarjeta. Una figura icónica del real estate de la ciudad, que creó un estilo de ventas made in Marbella y no ha perdido ni una chispa de su enfoque comercial, inspirador.

También está el fundador de Panorama, muchos vecinos propietarios de yates, representantes de la banca e importantes abogados de la zona. La noche promete.

Lo pasamos fenomenal visitando los camarotes, algunos con baños más grandes que los de mi casa, y nos reímos entre compañeros comentando la diferencia entre nuestra vida y la de nuestros clientes.

En el viaje de vuelta a Málaga no puedo evitar pensar en una conversación que tuve con mi amigo Marc Sanderson, uno de los grandes nombres en la sombra culpables del éxito de Málaga, sobre la importancia que Marbella tiene para Málaga, como Bel Air o Rodeo Drive lo tiene para Los Ángeles.

Marbella es una marca internacional que ha permitido a Málaga colocarse en el panorama global sin esfuerzo aparente. Cuando sales de España, la mayoría de las personas identifica Marbella antes que Málaga. Muchos de los CEOs que hoy tienen sus empresas en el Parque Tecnológico llevan veraneando desde niños en Marbella, y eso, aunque pocas veces se diga, también ha sido un punto de conexión clave.

Málaga y Marbella. Dos ciudades que durante demasiados años no se han mirado. Separadas no solo por kilómetros, sino por códigos, idiomas, ritmos e incluso prejuicios.

Pero esa distancia empieza a acortarse y ambas ciudades empiezan a reconocerse como lo que son: parte de lo mismo. Una de las metrópolis más dinámicas de Europa, donde no se comprenderá Málaga sin Marbella, ni Marbella sin Málaga.

Mientras aparco ya de vuelta en casa me río al pensar en cómo comenzó la tarde. Llegando tarde.

Como casi siempre llegamos a entender lo evidente.