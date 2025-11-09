El jueves estuve en uno de esos lugares donde suceden los milagros. Podría ser Tárrega, que tiene más naves industriales que casas, con Borges, Ros Roca… Podría ser el Vallés con su concentración de empresas industriales, o Sabadell, Terrassa, Rubí, Granollers y Barberà del Vallès, con empresas como Damm, Roche, ABB, Ficosa, Circutor. Podría ser Viladecans con Roca. Pero no. Es un lugar que en 1974 era un descampado. En Arteixo, Coruña. Desde 2000, el PIB gallego ha pasado de 33.000M a 81.600M€ en 2024. La industria ha sido el motor principal que mantiene una tasa en torno al 20%. Vigo y sus más de 200 empresas del sector de automoción suponen del orden de 25.000 empleos. El gobierno gallego las mima bien con un plan director de Automoción 2025-27 dotado con 230M.

Pero no es Pontevedra sino A Coruña el motor económico de Galicia. Con el 44% del PIB gallego. Aquí estábamos nosotros. En las nuevas instalaciones de Inditex. Construidas en torno al centro que edificaron antes de su salida a bolsa. Hoy A Coruña es una de las ciudades con mayor calidad de vida de España. Las calles están llenas de gente, las últimas tendencias de moda mundial las llevan ellos. Inditex ha traído, juventud, poder adquisitivo, actividad económica, y color a sus calles. La renta media de A Coruña es 10.000 euros superior a la de Málaga.

Si te miras su cerveza, Estrella Galicia ha pasado de vender 100M en 2000 a casi 900M ahora. No sé si Galicia va bien, lo parece, al menos, y es indiscutible que Coruña va muy bien. Lo primero que te dicen cuando llegas, la bienvenida con una enorme sonrisa, mientras ves mucha gente joven de todo el mundo, es que son una empresa familiar cotizada. Atento, querido Profesor Diéguez, porque me acordé de ti. Hay empresas familiares, familias empresarias y empresas familiares cotizadas. Imagino que si vas a Merk en Alemania te dirían algo parecido. Yo estaba pensando en eso de las familias empresarias. ¿Cómo se transmite ese ADN empresarial? Tenemos ejemplos como Roca Group, los Sendagorta de SENER. Ahora Inditex tiene ese reto con un mix de altísima profesionalización y altísimo cuidado de la cultura empresarial.

En Suecia los Wallenberg, tienen participaciones relevantes o mayoritarias en muchas empresas. Todo esto lo gestiona una combinación de negocios participados por Investor AG que dan dividendos a una fundación. "Investor AB", la sociedad holding controlada, a través de varias fundaciones, por la familia sueca Wallenberg. Aunque las fundaciones poseen solo el 23% de Investor AB, controlan más de la mitad de los derechos de voto, y la compañía tiene participaciones importantes en grandes empresas suecas como Atlas Copco, Saab, Electrolux y Ericsson, así como el banco SEB, fundado en 1856 por André Oscar Wallenberg, el fundador de la dinastía. Además, las fundaciones Wallenberg son grandes donantes a la investigación y educación en Europa.

Actualmente, la familia está dirigida por tres miembros de la quinta generación: Jacob (presidente de Investor AB), Peter (su hermano) y Marcus (su primo, presidente de SEB). La transición a la sexta generación está en marcha, con seis nuevos miembros incorporados a la red familiar, incluidos hijos y mujeres por primera vez involucradas en la sucesión. La familia mantiene reuniones periódicas y ha establecido una carta de valores para gestionar la continuidad.

La familia Wallenberg es un modelo en la sucesión familiar, manteniendo un control fuerte sobre empresas clave a lo largo de generaciones, logrando que su influencia en la economía sueca sea excepcionalmente estable y duradera.

Participo en el consejo asesor de una de esas empresas industriales admirables con más de 100 años de historia, pero también vivo lo complejo que es el paso de la primera a la segunda generación. Padres e hijos compartiendo con mayor o menor afinidad el proyecto familiar y empresarial.

A mí lo primero que me maravillaba era lo que en 50 años había conseguido Amancio Ortega, con el BSC de mi querido Pedro López de Chocolates Valor, que ya está en tránsito a la siguiente generación. Ese Brutal Sentido Común de una persona tan sencilla como inteligente que cuenta con la admiración de todos y cada uno de sus colaboradores. Lo primero, “Escuchar al Cliente”. Es tan simple como fácil de olvidar. Pregunten a Nokia, o a todos aquellos que pensaron que les iban a decir ellos al mercado y al cliente lo que preferían.

Cuando te lo dicen en la tercera o cuarta planta de un enorme edificio de cristal que ve colinas verdes con vacas y casitas de piedra por los cuatro costados y está 24 horas en marcha 7 días a la semana, renovando dos veces por semana colecciones a 6000 tiendas en todo el mundo, y por el que ves modelos de todas las edades y colores en decenas de estudios en paralelo posando para las colecciones de todo el planeta.

Ahora es primavera, verano, otoño e invierno a la vez cuando estás en todo el mundo. Los creativos no paran, buscan tendencias, en cada ciudad, en cada espacio, en cada rincón. El catálogo es permanente, su mayor tienda la online. Pero tiene flagships en las mejores avenidas del mundo. Coruña, Porto, Madrid y a partir de ahí no han parado. Se fueron a Nueva York a Lexington Avenue, ¡en 1989! no fue de maravilla, el principio, pero demostraba la determinación. Los escaparates mejores que los de las mejores marcas del mundo, las tiendas en las mejores ubicaciones. Decían que las 4 Ps del marketing las redujo a tres Place, Price, Product. Un producto de calidad, a un precio asequible en los mejores lugares del mundo incluido el ciber espacio. Las decisiones se basan en datos. Al cliente se le escucha a través del dato. Las ventas, las tendencias. Fabrican cerca y rápido lo que tiene más riesgo y lejos y competitivo lo que tiene más volumen y menos riesgo. No hay modelo de integración vertical, sino que externalizan muchas partes de su cadena de valor, pero se quedan con lo esencial.

Un cateto de Antequera que había estudiado el caso Inditex en una escuela de negocio, el caso sobre Inditex de IESE Business School fue elaborado principalmente por José Luis Nueno, con colaboraciones destacadas de Pankaj Ghemawat, y es uno de los estudios de referencia para entender el fenómeno empresarial de Inditex. Ambos profesores son excelentes y su trabajo hace 20 años me impresionó, pero ya les digo yo que necesita una visita a Arteixo para acabar de sentir viendo a la gente, su compromiso, su actitud abierta y colaborativa, su orgullo de pertenencia, su respeto por la tienda, cada tienda, las grandes y las pequeñas y la atención a cada detalle. Decoración, mobiliario, distribución, luz, flujo de clientes…

En la primera planta tienen reproducida una calle comercial. Podría ser Windsor, Oxford, Shanghai, Nueva York. A cada lado tiendas con distintos tamaños y escaparates y cada una un ensayo real de las decoraciones, las rotulaciones, las colecciones, los maniquíes. Dicen que no hacen publicidad, pero la publicidad es esa. Cada fachada es un anuncio en sí mismo, que cambia regularmente, periódicamente.

Yo me preguntaba cómo sería ser hijo de Amancio Ortega, en este caso hija. No debe ser fácil. Como no lo es para los hijos de los fundadores de las empresas a las que humildemente asesoro. ¿Cómo pasar de fundador a consolidador? El mérito de los creadores, pienso en Hernán Cortés, en el primer Wallemberg, o Merk, o Roca y ahora Ortega fue increíble. Pero el enorme desafío de convertirlo en algo consolidado y duradero para la tercera generación y siguientes no es menor y aquí, este cateto aprendió algunas claves. Cultura, cultura y mirada larga. Me habría quedado una semana si hubiera podido seguir aprendiendo. Regalos que te da la vida.