Ansiolítico natural

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez amplia legislatura
Comprobar Cuponazo ONCE
Plan Espinosa de los Monteros
Imputado el exdirector del FBI
Estatuto de los Trabajadores
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Comprobar Lotería Nacional jueves
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
Un perro en un sofá.

Un perro en un sofá. Istock

Opinión Mar de fondo

Ansiolítico natural

Publicada

Veo en la tele una noticia sobre una perrita chihuahua desaparecida, a la que una familia de Alhaurín de la Torre busca desesperadamente. Han puesto una valla de 24 metros con su foto y un teléfono al que contactar por si alguien la ha visto o puede darle información.

Para ellos se ha perdido un miembro de su núcleo familiar. Betty es una más. Y así es, se les quiere muchísimo y forman parte del día a día.

Yo soy perruna desde mi más tierna infancia, en casa siempre hemos tenido perro y ahora tengo a Otto, un mestizo al que adopté de la protectora cuando contaba con 8 meses y que ya va camino de los 12 años, y a Eddy, un golden doodle de película, que una semana sí y otra no llega a casa y revoluciona al anterior.

Tener una mascota es una responsabilidad: su bienestar depende de ti. En el caso del perro, empezando por salir varias veces al día, siguiendo por la alimentación, la higiene, la educación… todo; son 100% dependientes.

El perro especialmente, pero todos los animales domésticos necesitan tiempo y cuidado: cambiar el agua a la tortuguita, el arenero de la gata, el alpiste al periquito, y así con todos. Pero, a la vista está, parece que compensa. En España hay más de 30 millones de mascotas; el 61% de los hogares tiene al menos una, lo que supone que más de la mitad de la población cuenta con un animal de compañía.

Precisamente la compañía es uno de los motivos principales por los que muchos se animan a tener un animal en casa, aunque hay que decir que aportan mucho más.

A pesar de que mi debilidad son los perros, a lo largo de mi vida he tenido diferentes tipos de mascotas. Con 4 o 5 años tuve un pato, sí, un patito amarillo. El pobre tuvo una vida corta.

Un domingo, a la hora de la siesta, después de ver un capítulo de los dibujos animados de Don Quijote de la Mancha, mi hermano mayor, junto a uno de mis primos, decidió poner en práctica con mi pequeño amigo lo que habían visto en el capítulo. Cogieron una toalla de la playa, subieron al patito y empezaron a lanzarlo arriba y abajo. Lo mantearon como al bueno de Sancho Panza, tanto que su corazoncito no aguantó y el patito pasó a mejor vida de un infarto.

También tuvimos nuestros pollitos de colores; hoy en día sería impensable, pero en los años 80 te vendían pollitos vivos teñidos de estridentes colores. Uno fucsia y uno verde. Los teníamos en una caja muy grande en el lavadero, junto a la cocina.

Por las tardes, al volver del cole, me asomaba junto a mi hermano pequeño y los contemplábamos mientras merendábamos. Pensé que darles chocolate sería buena idea. Mi madre me advirtió que no podían tomarlo. Yo, muy obediente, no se lo dihasta que mi madre se fue, y entonces compartí, de forma generosa, mis galletas pncipe con ellos. A la mañana siguiente, el espectáculo era dantesco: muertos por colitis aguda o algo similar. ¡La que liaste, pollito! Tras tanta sinceridad, quizá los animalistas quieran cerrarme la columnapero son cosas de niños del siglo pasado.

Con los hámsters tampoco nos fue del todo bien. Lo que parecía una pareja enamorada acabó siendo una película de terror porque, cuando la madre parió, se comió a los mini roedores y degolló al marido. Sin palabras.

Así que está claro que lo mío son los perros. Dos de mis hermanas son gatunas, pero yo no termino de fiarme: no me dan miedo, pero sí respeto. La gente que los tiene en casa habla de una conexión mágica, de un ronroneo pacífico que te aporta bienestar de forma inmediata. Me lo creo, pero soy más de lanzar la pelota y que me la traigan una y otra vez.

Seas de gatos o de perros, está demostrado que tener contacto con un animal doméstico tiene muchos beneficios. Reduce el estrés y la ansiedad, combate la soledad, fomenta la responsabilidad, ayuda a mantener rutinas.

Y por mi experiencia diré que los perros te dan un amor incondicional y tienen hacia su dueño un sentido de la lealtad que no encontrarás en ningún otro ser. Mi pareja dice que tener perro es el ansiolítico natural más potente que hay y no le falta razón; para él todo se soluciona con uno.

Que estás triste: necesitas un perro. Que quieres empezar a correr: necesitas un perro. Que quieres conocer gente nueva: necesitas un perro. Que te sientes solo: necesitas un perro. Suele funcionar, y por eso hay perros de terapia como Garbanzo o Rufino (de Hachiko Educación Canina) que trabajan en el Hospital Materno Infantil junto a los voluntarios de AVOI con las niñas y niños ingresados.

Los pequeños mejoran su estado de ánimo, disminuyen la ansiedad y suelen tener un pico de emoción y felicidad tras su interacción con ellos. Perros como Ivy, una bichón maltés preciosa, que llegó en el momento justo para ayudar a una amiga y a sus hijas a llevar lo mejor posible un duelo familiar muy duro. Rucho, Laika, Maya, Carson, Simba, Jackie, Luna, Zar, Chunga, Tim el escapista”, Edu, Nala, Nanuk… todos conocemos algún firuláis que hace o ha hecho especialmente feliz a alguien.

Muchos son los rostros conocidos que han tenido un vínculo especial con sus peludos. La mismísima reina de Inglaterra, Isabel II, adoraba a sus corgis y llegó a tener más de 30… está claro que no era ella quien los sacaba a pasear ni recogía la bolsita.

O nuestro malagueño más ilustre, Picasso, y su inseparable teckel Lump, al que inmortalizó en casi 60 de sus obras. Actores de Hollywood y del cine español, cantantes, políticostodo el mundo comparte en redes las monerías que hacen sus perros.

Yo quiero destacar a dos, casualmente ambos grandes cómicos. Se ve que los perros y el buen humor están conectados. Ricky Gervais, ferviente defensor de los animales, durante la presentación de su serie After Life (súper recomendable, Netflix), hizo unas declaraciones que siguen siendo virales más de cinco años después:Son alucinantes, son mágicos, tienen alma. Son fabulosos. Son brillantes. ¡No podría inventar nada mejor! No hay nada tan bueno como un perro. Ni un coche, ni el dinero, ni una casa. Un perro… ¡es jodidamente increíble!.

Y el malagueño Dani Rovira, partidario firme de la adopción responsable, patrono y fundador de la Fundación Ochotumbao, desde donde, entre otras cosas, da visibilidad a situaciones de abandono de perritos además es padrino de la protectora de Málaga y está en continuo compromiso con la causa.

Entiendo que a no todo el mundo le gustan, pero para mí son refugio y son familia. Y, volviendo a Gervais, les dejo una de sus frases que trato de aplicarme: Sé la persona que tu perro cree que eres”.

Más en Opinión