Rescatan en Nerja a un joven perdido y "con señales de aturdimiento" en el paraje del río Chíllar

Un joven ha sido rescatado en la mañana de este lunes en el paraje del río Chillar, en el municipio malagueño de Nerja. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), el hombre se encontraba perdido "y con señales de aturdimiento".

El teléfono 112 recibió las primeras llamadas en torno a este suceso, motivo por el que dio aviso para su movilización a Policía Local, Guardia Civil, CPB y servicios sanitarios.

Sobre las 10 de la mañana, el CPB ha informado en su perfil en redes sociales, de la finalización con resultado positivo de la búsqueda y rescate del varón en esta popular zona para el senderismo en la comarca de la Axarquía, en la zona oriental de la provincia malagueña.

Emergencias 112 han señalado que el hombre ha sido hallado con señales de aturdimiento y agotamiento físico, por lo que ha sido conducido por los sanitarios a un centro de salud para que se evalúe si presenta lesiones.