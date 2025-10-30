Localizan a los responsables de un brutal robo en la vivienda de una octogenaria en Mijas: uno de ellos ya estaba en la cárcel

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la denominada operación 'Volcán' a dos hombres como supuestos autores de los delitos de robo con violencia o intimidación y lesiones graves, al presuntamente asaltar una vivienda en Mijas (Málaga) y provocar lesiones a su moradora, una mujer de 80 años.

Recordarán el caso, los hechos ocurrieron la madrugada del 18 al 19 de marzo, pero la Policía Local de Mijas tuvo constancia la mañana del 19, cuando un empleado del Ayuntamiento alertó a los agentes tras conocer lo que le había ocurrido a la mujer.

Agentes de la unidad de paisano se desplazaron de inmediato al lugar, donde se entrevistaron con el hijo de la víctima, que también llegó por la mañana. La mujer presentaba la cara ensangrentada y aunque le dolía todo el cuerpo, las lesiones principales eran faciales. Este relató, que su madre había sido agredida la noche anterior por dos individuos que accedieron a la vivienda y perpetraron un robo. Pegan una paliza a una anciana de 80 años tras acceder a su vivienda en Mijas: "Uno de ellos me intentó asfixiar" Se ensañaron con ella para que les diera algo de valor y la anciana no se pudo defender. Aún en shock, la octogenaria relató a los agentes a duras penas que uno de ellos intentó asfixiarla cogiéndola por el cuello y que no era la primera vez que le entraban a la vivienda, pero nunca de una forma tan violenta como en esta ocasión. Desconocía, con los nervios, si los ladrones consiguieron llevarse algo de valor, pero lograron escapar. Debido a la gravedad de las lesiones, se activaron los servicios sanitarios, que trasladaron de urgencia a la mujer al Hospital Costa del Sol. Tras ser evacuada a un hospital cercano, le fueron diagnosticados traumatismos craneoencefálico, facial y cervical, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente. Ante la naturaleza del suceso, se requirió la presencia de la unidad de Policía Judicial de Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación e inició la Operación Volcán. Los primeros pasos fueron dedicados a tratar de recoger huellas que puedan llevar a los presuntos autores.

Fruto de una minuciosa investigación, la Guardia Civil procedió a la localización y posterior detención de un hombre de 49 años, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Además, según han indicado desde la Guardia Civil en el comunicado se identificó a un segundo sospechoso, un hombre de 42 años, quien ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por otros delitos.