Localizan a los responsables de un brutal robo en la vivienda de una octogenaria en Mijas: uno de ellos ya estaba en la cárcel
Los hechos ocurrieron en marzo. Tras ser evacuada a un hospital cercano, le fueron diagnosticados traumatismos craneoencefálico, facial y cervical, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente.
La Guardia Civil ha detenido en el marco de la denominada operación 'Volcán' a dos hombres como supuestos autores de los delitos de robo con violencia o intimidación y lesiones graves, al presuntamente asaltar una vivienda en Mijas (Málaga) y provocar lesiones a su moradora, una mujer de 80 años.
Recordarán el caso, los hechos ocurrieron la madrugada del 18 al 19 de marzo, pero la Policía Local de Mijas tuvo constancia la mañana del 19, cuando un empleado del Ayuntamiento alertó a los agentes tras conocer lo que le había ocurrido a la mujer.
Fruto de una minuciosa investigación, la Guardia Civil procedió a la localización y posterior detención de un hombre de 49 años, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.
Además, según han indicado desde la Guardia Civil en el comunicado se identificó a un segundo sospechoso, un hombre de 42 años, quien ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por otros delitos.