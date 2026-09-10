Golpe al narcotráfico en Marbella: tres detenidos y más de una tonelada de hachís incautada

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Marbella por delitos relacionados con el narcotráfico. Se han incautado 1.124 kilos de hachís repartidos en 26 fardos dentro de una furgoneta. La operación incluyó la intervención de una lancha semirrígida, una embarcación de recreo y un coche con matrícula falsa. Los detenidos están acusados de delitos contra la salud pública y falsedad documental, y han sido puestos a disposición judicial.

La Guardia Civil ha dado un buen golpe al narcotráfico en la Costa del Sol. Ha detenido a tres personas y ha aprehendido 1.124 kilos de hachís en Marbella.

Los pillaron con las manos en la masa. Los agentes recibieron un aviso de que había una posible narcolancha a 13 millas al sur de Marbella. Estaba junto a un barco de recreo y ambas se separaron.

Le siguieron los pasos de madrugada y fueron hacia el lugar donde presumiblemente iban a dejar el alijo.

Los presuntos narcos habían llegado en una lancha semirrígida de alta velocidad a la playa. Los agentes encontraron una furgoneta con 26 fardos de hachís en su interior con esos 1.124 kilos.

La furgoneta intervenida con la droga en su interior. Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo a dos personas. Por otra parte, interceptaron en el puerto de Fuengirola al barco de recreo que había sido avistado junto a la narcolancha.

Dentro de esa embarcación había 5 garrafas de gasolina para abastecer a las lanchas, lo conocido como petaqueo, y se detuvo a su tripulante.

Las tres personas están acusadas de presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental y han sido puestos a disposición judicial.

Se ha intervenido, además de la droga repartida en bultos de 40 kilos, la embarcación de recreo, la furgoneta y un turismo con matrícula falsa que era de uno de los detenidos.